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/Світ

Крах ракетного договору з РФ: генерал назвав жахливі наслідки

4.9тЧитати матеріал російською

Вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) може призвести до спалахів нових конфліктів у різних регіонах світу через критичну концентрацію озброєння.

"Не можна сказати, що "холодна війна" припинялася. Якщо розрив договору відбудеться - це ускладнить відносини практично у всьому світі, тому що вирішальною силою в світі є Америка і РФ", - сказав у коментарі OBOZREVATEL генерал-лейтенант Дмитро Уманець.

За його словами, ситуація буде дуже ускладнюватися, фронтальне озброєння в світі може досягти неймовірних розмірів.

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"Коли гонка озброєнь дійде до якоїсь критичної межі, це озброєння потрібно буде десь використовувати, тому природно, що будуть шукати конфлікти. І не тільки в Україні, регіонів багато, де є якісь претензії один до одного, де є якісь моменти. Сірник запалив, і вогнище піде то в одному, то в іншому місці", - говорить він.

Уманець вважає, що запобігти подібному сценарію можливо.

"Запобігти цьому можна переговорами, зустрічами на найвищому рівні, укладенням договорів по типу ОСО (обмеження стратегічних озброєнь, - Ред.), адже якось вони домовилися навіть в СРСР під час "холодної війни", але домовилися. Думаю, що і тут можна домовиться, чи вигідно це комусь із них, не знаю", - зазначив генерал-лейтенант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін пригрозив відплатою за ядерний удар по РФ.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Дмитро Уманець
Місце
Росія
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
В пизду модера уебана...больше ничего сказать не могу...сучара коменнты удаляет и при том нормальные комменты, а комменты троллей оставляет...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ух ты! Оказывается на Украине существуют адекватные генералы. Неожиданно...
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