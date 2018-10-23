Крах ракетного договору з РФ: генерал назвав жахливі наслідки

Вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) може призвести до спалахів нових конфліктів у різних регіонах світу через критичну концентрацію озброєння.

"Не можна сказати, що "холодна війна" припинялася. Якщо розрив договору відбудеться - це ускладнить відносини практично у всьому світі, тому що вирішальною силою в світі є Америка і РФ", - сказав у коментарі OBOZREVATEL генерал-лейтенант Дмитро Уманець.

За його словами, ситуація буде дуже ускладнюватися, фронтальне озброєння в світі може досягти неймовірних розмірів.

"Коли гонка озброєнь дійде до якоїсь критичної межі, це озброєння потрібно буде десь використовувати, тому природно, що будуть шукати конфлікти. І не тільки в Україні, регіонів багато, де є якісь претензії один до одного, де є якісь моменти. Сірник запалив, і вогнище піде то в одному, то в іншому місці", - говорить він.

Уманець вважає, що запобігти подібному сценарію можливо.

"Запобігти цьому можна переговорами, зустрічами на найвищому рівні, укладенням договорів по типу ОСО (обмеження стратегічних озброєнь, - Ред.), адже якось вони домовилися навіть в СРСР під час "холодної війни", але домовилися. Думаю, що і тут можна домовиться, чи вигідно це комусь із них, не знаю", - зазначив генерал-лейтенант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін пригрозив відплатою за ядерний удар по РФ.