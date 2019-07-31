США розірве з Росією ще один ракетний договір: що сталося

Російсько-американський Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) навряд чи буде продовжений.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає ТАСС. Він пояснив це недоліками документа і тим, що він не охоплює тактичну ядерну зброю малої дальності і нові російські системи доставки.

"Поки рішення не прийняте, але він навряд чи буде продовжений", – сказав він.

Ракети в Росії "Газета.ру"

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році тодішніми президентами Росії і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою. Термін дії СНО-3 закінчується у лютому 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Починаючи з 2 лютого 2019 року, Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла із ДРСМД.

18 червня Державна дума Росії прийняла закон про призупинення дії Договору між СРСР і США про РСМД.

3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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