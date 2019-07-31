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США розірве з Росією ще один ракетний договір: що сталося

1.9т Читати матеріал російською

Російсько-американський Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) навряд чи буде продовжений.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає ТАСС. Він пояснив це недоліками документа і тим, що він не охоплює тактичну ядерну зброю малої дальності і нові російські системи доставки.

"Поки рішення не прийняте, але він навряд чи буде продовжений", – сказав він.

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"Газета.ру"

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році тодішніми президентами Росії і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою. Термін дії СНО-3 закінчується у лютому 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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США
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Причем здесь "Протон"?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та для сша этот договор как то по барабану, а вот для Европы оно как то напряжно.
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