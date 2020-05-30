США розірвали відносини з ВООЗ: Європа попросила Трампа "одуматися"

Представники Європейського Союзу закликали США передумати і не розривати відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Про це сказано в спільному зверненні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен і високого представника ЄС Жозепа Борреля, передає "Укрінформ".

"ВООЗ і надалі має залишатися на чолі міжнародної відповіді на пандемію. Для цього участь і підтримка всіх сторін є необхідною. Перед лицем глобальної загрози пора посиленої співпраці і спільних рішень. Слід уникати дій, які можуть послабити міжнародну відповідь. В цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє рішення", – відзначили вони.

Президентка Єврокомісії додала, що ЄС і надалі підтримуватиме ВООЗ в рамках боротьби з коронавірусом і вже виділено додаткове фінансування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США остаточно вирішили припинити всі відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Президент Дональд Трамп звинуватив організацію в тому, що вона не змогла реалізувати затребувані реформи.