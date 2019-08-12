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США різко засудили Путіна за вояж до Криму: в Росії "вибухнули" образами

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Посольство США в Україні засудило поїздку президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

У відповідь на це "член комітету Ради Федерації з міжнародних справ від Республіки Крим" Сергій Цеков назвав реакцію Штатів втручанням у справи інших держав, передає RT.

Так, на своїй сторінці в Twitter американське посольство повідомило, що підтримує позицію МЗС України щодо цього питання.

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"Недавні поїздки російських чиновників до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом із народом України виступаємо проти агресії Росії", – наголосили дипломати.

Путін у Криму

Путін у Криму

Соцмережі

Цеков же заявив, що заява посольства Сполучених Штатів "виглядає щонайменше нерозумною".

"Сполучені Штати втручаються в справи інших держав і вважають за можливе виявляти підтримку всім тим, хто виступає проти Росії та нашого керівництва. Нічого дивного в цій заяві немає. Володимир Путін приїхав на територію своєї країни", – вважає сенатор.

"Американці знають про те, що сьогодні Крим є складовою частиною Росії. Вони просто не бачать очевидного, сподіваються на те, що своїми діями сподвигнуть Москву до якихось розмов про статус Криму. Але наше керівництво не раз заявляло, що це питання закрите", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін приїхав на мотоциклі в Севастополь в суботу, 10 серпня, для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

Росіян розлютила пафосна витівка лідера країни. У мережі його назвали "клоуном" і "старою кокеткою".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з несанкціонованим візитом Путіна до Криму.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
посольство США в Україні Росія Новини Криму політика
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! смерть росийским окупантам! пораи бомбить москву! война до полной победы
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
А все земли до Урала являются неотъемлемой частью Китая, вы просто не видите очевидного.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Petrenko Ivan, Тебе то что, болезный? Что Крым, что Урал, одинаково далеки от тебя.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
НЕ СТАРАЯ КОКЕТКА , А СТАРЫЙ П,,.,,,Р ОНИ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ , НОВЫЙ ФАВОРИТ ГОБЛИН БУДЕТ ДРАТСЯ НА ДУЭЛИ С ЗАДКОМ , ВОТ ПАЦАНЫ РАЗВЛЕКАЮТСЯ , НАСРАТЬ ЧТО КИТАЙОЗЫ ТАЙГУ ДОЖИГАЮТ , А РАДИАЦИЯ КОЦАБОВ ДОБЫВАЕТ ,,,ЛЮБОВЬ
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