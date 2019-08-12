США різко засудили Путіна за вояж до Криму: в Росії "вибухнули" образами

Посольство США в Україні засудило поїздку президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

У відповідь на це "член комітету Ради Федерації з міжнародних справ від Республіки Крим" Сергій Цеков назвав реакцію Штатів втручанням у справи інших держав, передає RT.

Так, на своїй сторінці в Twitter американське посольство повідомило, що підтримує позицію МЗС України щодо цього питання.

"Недавні поїздки російських чиновників до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом із народом України виступаємо проти агресії Росії", – наголосили дипломати.

Путін у Криму Соцмережі

Цеков же заявив, що заява посольства Сполучених Штатів "виглядає щонайменше нерозумною".

"Сполучені Штати втручаються в справи інших держав і вважають за можливе виявляти підтримку всім тим, хто виступає проти Росії та нашого керівництва. Нічого дивного в цій заяві немає. Володимир Путін приїхав на територію своєї країни", – вважає сенатор.

"Американці знають про те, що сьогодні Крим є складовою частиною Росії. Вони просто не бачать очевидного, сподіваються на те, що своїми діями сподвигнуть Москву до якихось розмов про статус Криму. Але наше керівництво не раз заявляло, що це питання закрите", – додав він.

МЗС України має рацію: нещодавні поїздкі российских посадовців до окупованого Криму є непрійнятнім порушеннях суверенітету та теріторіальної цілісності України. Ми разом з народом України віступаємо проти агресії России. # КрімЦеУкраїна - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін приїхав на мотоциклі в Севастополь в суботу, 10 серпня, для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

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