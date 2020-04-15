США пройшли пік захворюваності на коронавірус – Трамп

Сполучені Штати Америки вже пройшли пік виникнення нових випадків коронавірусу COVID-19.

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З такою заявою перед журналістами 15 квітня виступив президент США Дональд Трамп, передає The Guardian.

"Дані свідчать, що ми в масштабах країни минули пік нових випадків", – сказав він, додавши, що боротьба з вірусом триває.

Трамп також припустив, що в деяких штатах карантин можуть зняти ще до 1 травня. 16 квітня Білий дім оголосить рекомендації щодо скасування обмежень.

До кінця середи, 15 квітня, в США налічувалося понад 640 тисяч заражених коронавірусом, з яких вилікувалися більше 48 тисяч. Померло понад 28 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня в США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу – 2 129.

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