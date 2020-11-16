США продовжують бути епіцентром COVID-19 у світі: статистика на 16 листопада. Оновлюється
Коронавірус в Україні та світі за станом на 16 листопада – 341 день із моменту виявлення інфекції в китайському місті Ухань – заразилися вже більше 54,8 млн осіб. За минулу добу цей діагноз було підтверджено ще в 490 610 жителів планети.
У лідери щодо захворюваності на COVID-19 за попередню добу, як і декілька днів до цього, вийшли США, де кількість нових заражених перевищила 138,2 тисячі. У нашій країні коронавірусна хвороба, незважаючи на посилення карантину, теж стрімко поширюється серед населення – мало не щодня в Україні нараховують до 10-12 тисяч інфікованих. За 15 листопада країна опинилася на 7-му та 11-му місці в антирейтингах Європи і світу.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 535 857 осіб. Померли 9603 пацієнти, одужали – 241 444.
Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (більше 11,3 млн), Індія (понад 8,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 11-та.
Від ускладнень коронавірусу в світі померли вже більше 1,3 млн осіб, але понад 38 млн змогли подолати інфекцію. Так, активними хворими залишаються приблизно 15,3 млн жителів планети.
Українські медики та фахівці в галузі охорони здоров'я поділилися правилами та рекомендаціями, яких потрібно дотримуватися тим, хто підозрює у себе COVID-19, але одразу не хоче звертатися до лікарів.
Головне за 16 листопада:
У ВООЗ зауважили чітку тенденцію: найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі фіксують у п'ятницю, суботу й неділю, а також у вівторок і середу, пише DW.
У Німеччині вирішили вводити карантинні обмеження для боротьби з пандемією COVID-19 щонайменше протягом чотирьох наступних місяців. Про це з посиланням на міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра повідомляє The Guardian.
У Кіровограді від коронавірусу померла 11-місячна дівчинка. Це перший випадок в області, коли від цієї інфекції гине така маленька дитина. Мама маленької запевняє, що лікарі лікували її не від COVID-19. Однак медики впевнені, що в смерті дитини є і вина мами.
Напередодні хворий на коронавірус глава МОЗ України Максим Степанов подзвонив лікарю, щоб той дав йому поради щодо лікування. Про це міністр розповів у відео, опублікованому в Facebook.
Американська компанія Johnson&Johnson початку нове дослідження на пізній стадії розроблення своєї експериментальної вакцини від коронавірусу Ad26COV2 у Великобританії, пише DW. Пацієнти отримували або дві дози вакцини, або плацебо з інтервалом у 57 днів. Johnson&Johnson використовує вірус застуди, щоб ввести в організм генетичний матеріал вірусу Sars-CoV-2 і викликати імунну відповідь. Паралельно компанія проводить дослідження за участю 60 000 випробовуваних, щоб з'ясувати, чи забезпечує одна доза вакцини достатній захист від інфекції.
Акушерка-гінеколог Марина Поковба розповіла, що COVID-19 становить небезпеку для вагітних, оскільки в цей період у жінки відбуваються зміни в організмі, зокрема дихальної системи, а імунітет не працює в повну силу.
Європейські вчені на чолі з Каролінським інститутом Швеції дійшли висновку, що ліки від ревматоїдного артриту баріцитиніб, які продаються, зокрема, під торговою маркою Olumiant, на дві третини знижують рівень смертність серед госпіталізованих із COVID-19.
Увечері в неділю, 15 листопада, в Чернівецькій області COVID-19 підтвердили у 419 осіб, тоді як лабораторний центр обробив 940 зразків. Як повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, в той же час від нового захворювання в області видужав ще 81 пацієнт.