США продовжують бути епіцентром COVID-19 у світі: статистика на 16 листопада. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі за станом на 16 листопада – 341 день із моменту виявлення інфекції в китайському місті Ухань – заразилися вже більше 54,8 млн осіб. За минулу добу цей діагноз було підтверджено ще в 490 610 жителів планети.

У лідери щодо захворюваності на COVID-19 за попередню добу, як і декілька днів до цього, вийшли США, де кількість нових заражених перевищила 138,2 тисячі. У нашій країні коронавірусна хвороба, незважаючи на посилення карантину, теж стрімко поширюється серед населення – мало не щодня в Україні нараховують до 10-12 тисяч інфікованих. За 15 листопада країна опинилася на 7-му та 11-му місці в антирейтингах Європи і світу.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 535 857 осіб. Померли 9603 пацієнти, одужали – 241 444 .

Країнами-лідерами за кількістю інфікувань залишаються США (більше 11,3 млн), Індія (понад 8,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 11-та.

Від ускладнень коронавірусу в світі померли вже більше 1,3 млн осіб, але понад 38 млн змогли подолати інфекцію. Так, активними хворими залишаються приблизно 15,3 млн жителів планети.

Українські медики та фахівці в галузі охорони здоров'я поділилися правилами та рекомендаціями, яких потрібно дотримуватися тим, хто підозрює у себе COVID-19, але одразу не хоче звертатися до лікарів.