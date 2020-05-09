США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі

У Білому домі США і Великобританію назвали переможцями нацизму, що викликало шквал критики і суперечок в мережі.

Відповідна публікація з'явилася 9 травня на офіційній сторінці адміністрації США в Instagram. Під нею обурені користувачі з різних країн світу залишили більше 28 тисяч коментарів.

"8 травня 1945 року Америка і Великобританія здобули перемогу над нацистами! Дух Америки завжди переможе. Зрештою, так і відбувається", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Радянський союз в публікації не згадали. Білий дім дорікнули в незнанні історії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова привітала українців з 9 травня і процитувала пісню російського співака Льва Лещенко, який підтримав окупацію Криму.