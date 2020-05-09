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9 травня • оновлено в 19:39
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США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі

2.8т
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У Білому домі США і Великобританію назвали переможцями нацизму, що викликало шквал критики і суперечок в мережі.

Відповідна публікація з'явилася 9 травня на офіційній сторінці адміністрації США в Instagram. Під нею обурені користувачі з різних країн світу залишили більше 28 тисяч коментарів.

США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі

"8 травня 1945 року Америка і Великобританія здобули перемогу над нацистами! Дух Америки завжди переможе. Зрештою, так і відбувається", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Радянський союз в публікації не згадали. Білий дім дорікнули в незнанні історії.

США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі
США присвоїли собі перемогу в Другій світовій і викликали суперечки в мережі

Як писав OBOZREVATEL раніше, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова привітала українців з 9 травня і процитувала пісню російського співака Льва Лещенко, який підтримав окупацію Криму.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
День Перемоги
Місце
США
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Побежденные страны смотрят на эти иди_отские разборки среди победителей и крутят пальцем у виска. Когда уже закончится это победоб_есие и люди спо_койно будут чтить память отдавших свои жизни за мирное небо, а не каждое 8-9 мая будут выяснять, кто победил фашизм и сра_ться из-за этого? Можно подумать, что сегодня в мире нет во_йн. Да, они локальные, но они есть. И есть страна, где вои_нствующий аппетит разгорается все больше. Поэтому лучше бы сегодня все страны сделали все возможное, чтобы было мирное небо там, где идут во_йны, пока во_йна не пришла в их дом. И чтобы на рф не вылу_пился новый Гит_лер.
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Побежденные страны смотрят на эти иди_отские разборки среди победителей и крутят пальцем у виска. Когда уже закончится это победоб_есие и люди спо_койно будут чтить память отдавших свои жизни за мирное небо, а не каждое 8-9 мая будут выяснять, кто победил фашизм и сра_ться из-за этого? Можно подумать, что сегодня в мире нет во_йн. Да, они локальные, но они есть. И есть страна, где вои_нствующий аппетит разгорается все больше. Поэтому лучше бы сегодня все страны сделали все возможное, чтобы было мирное небо там, где идут во_йны, пока во_йна не пришла в их дом. И чтобы на рф не вылупился новый Гит_лер.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
можно сказать точно одно -без поддержки США и Британии, и поставок по "ленд-лизу" СССр бы не выстоял...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Litvinenko Nik, США продавали технику как СССР, так и Германии.
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Litvinenko Nik, можно сказать одно, если бы не СССР, уничтоживший 2/3 нацистов на восточном фронте, США и Британии бы не было.
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