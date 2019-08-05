США присоромили Росію через крадіжку Криму: у Москві огризнувся

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що анексований Росією Крим повинен повернутися до складу України. Реакція російської влади не забарилася.

"Позиція США – це неприйнятно. Крим має повернутися", – цитує його слова РИА "Новости".

До того ж, держсекретар США висловив надію на те, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" щодо війни на Донбасі.

Крим Utro.ru

"Вони все ще борються... Це дуже реально", – підкреслив дипломат.

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова агресивно відреагувала на жорсткий заклик Помпео.

"Остання людина, кому Крим щось винен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан", – цинічно написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти звертають увагу на нову небезпеку з боку Москви. За їх словами, події в Чорному морі, яке намагається окупувати Росія, вимагають невідкладної реакції України, Туреччини і країн-членів НАТО.

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