США приготувалися до війни з Туреччиною: у Трампа зробили тривожну заяву

Глава США Дональд Трамп в разі необхідності готовий застосувати військову силу проти Туреччини.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає CNBC. У той же час Помпео не уточнив, що саме може спровокувати такий розвиток подій.

Він заявив, що не має наміру заважати "президентського рішення про те, чи взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".

"Ми вважаємо за краще світ війні. Але в разі події, при якому знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", – підкреслив Помпео.

Як писав OBOZREVATEL:

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