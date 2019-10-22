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22 жовтня • оновлено в 06:54
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США приготувалися до війни з Туреччиною: у Трампа зробили тривожну заяву

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Глава США Дональд Трамп в разі необхідності готовий застосувати військову силу проти Туреччини.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає CNBC. У той же час Помпео не уточнив, що саме може спровокувати такий розвиток подій.

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Він заявив, що не має наміру заважати "президентського рішення про те, чи взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".

"Ми вважаємо за краще світ війні. Але в разі події, при якому знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", – підкреслив Помпео.

Як писав OBOZREVATEL:

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Реджеп Тайіп Ердоган Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А интересно! Почему Турцию никто не назвал " агрессором"?!
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Белый господин
Белый господин
Есть мнение, что султан бомбочки не захочет отдавать. Вот и беспокоятся янки.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Белый господин, ой и не говори,вижу я не один так думаю,а бомбочек там ой как много.Но есть еще один очень важный момент,это раскол НАТЫ,два самых сильных члена альянса.Да и как остальные члены себя поведут,ведь уже не раз и Макарон,и баба Шмаркля заявляли,что хотели бы иметь что то типа своей собственной обороны,да и дороговато трошки,а тут еще Трамп-пам-пам хочет по 2% ВВП на НАТУ что бы скидывались.А они и думают себе,нахрена нам эта кабала,да еще и с такими событиями,налипающие как снежный ком вокруг данной ситуации.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Вступление в НАТО гарантирует безопасность, говорят хихлы.
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