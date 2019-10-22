США приготувалися до війни з Туреччиною: у Трампа зробили тривожну заяву

Глава США Дональд Трамп в разі необхідності готовий застосувати військову силу проти Туреччини.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає CNBC. У той же час Помпео не уточнив, що саме може спровокувати такий розвиток подій.
Він заявив, що не має наміру заважати "президентського рішення про те, чи взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".
"Ми вважаємо за краще світ війні. Але в разі події, при якому знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", – підкреслив Помпео.
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.
Опісля Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та вчинить будь-які "позарамкові" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони та Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину завершити операцію та пригрозив новими санкціями. Реджеп Таїп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маасу, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі внаслідок ситуації в Сирії.
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