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ПолітикаЕкономіка

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США приготували ракетний "сюрприз" Росії: що відбувається

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Пентагон планує закупити понад десяти тисяч керованих ракет на випадок конфлікту з Росією або Китаєм.

Про це повідомляє портал Task and Purpose. Відзначається, що витрати на 10 193 керованих ракет "земля - земля" реактивної системи залпового вогню будуть закладені в військовий бюджет 2020 року.

РСЗВ

РСЗВ

Ракети даного типу здатні протистояти польовії артилерії і системам протиповітряної оборони противника.

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Планується, що витрати на ракети в майбутньому році зростуть на 26% і складуть близько $1,4 млрд.

Портал пише, що Вашингтон всерйоз взявся за питання протистояння Росії і Китаю після перемоги над угрупованням "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

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США
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Козак Игорь
Козак Игорь
Сцуко., пОДпиндосники, вЫ опять ХОЗЯЙСКИЙ ХУЙ из своего рОта вытащили и пытаетесь ним НАМ УГРОЖАТЬ?! пОДСТИЛКИ засуньте теперь его себе в ЖОПУ, и продолжайте быть независимыми... - от себя! - Изделия резиново-штопанные.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Меньше денег бандеровской клоаке останется)))
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