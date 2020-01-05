США попереджали: з'явилися гучні подробиці вбивства Сулеймані

США повідомили владі Іраку про удар по іранському генералу Касему Сулеймані за кілька хвилин до того, як завдали його, але іракська сторона не дала на це дозволу.

Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Аділь Абдул Махді, виступаючи перед парламентом країни 5 січня, передає "РИА Новости".

Він підкреслив, що вимагатиме прийняти рішення про виведення американських військ із території Іраку.

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"Уряд Іраку відкинув удар, коли про нього його повідомили за декілька хвилин до того, як завдали його", – сказав він.

Сулеймані і Трамп колаж

Як писав OBOZREVATEL, після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

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