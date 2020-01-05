Головна Новини
5 січня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

США попереджали: з'явилися гучні подробиці вбивства Сулеймані

2.4т
Читати матеріал російською

США повідомили владі Іраку про удар по іранському генералу Касему Сулеймані за кілька хвилин до того, як завдали його, але іракська сторона не дала на це дозволу.

Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Аділь Абдул Махді, виступаючи перед парламентом країни 5 січня, передає "РИА Новости".

Він підкреслив, що вимагатиме прийняти рішення про виведення американських військ із території Іраку.

Новини
Іран закликав ООН покарати Трампа за вбивство Сулеймані

"Уряд Іраку відкинув удар, коли про нього його повідомили за декілька хвилин до того, як завдали його", – сказав він.

Сулеймані і Трамп

Сулеймані і Трамп

колаж

Як писав OBOZREVATEL, після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Місце
Ірак
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
5
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Источник "новости" вонючее агенство с паРРаши! Шо тут скажешь? Росеяны - это скот! И вся эта писанина - дерьмо!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Кацaп Кацaпыч, дермо все что из тебя вылазит свиноцефал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А росєя обстрілює школи в Сирії і українське прикордоння (belingcat) і волає ротами кисельових про іхтамнєтів.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Мельничук Олександр, биллинг Кэт, это тоже што Штирлиц-дырявый, усвой уже вислоухий
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги