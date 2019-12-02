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2 грудня • оновлено в 11:11
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США попередили Європу про небезпеку Кремля

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США мають намір продовжувати співпрацю з Європейським Союзом у питаннях протидії спільним загрозам, які виходять зокрема й від Росії.

Про це заявив держсекретар країни Майк Помпео. Його цитує сайт Держдепартаменту США.

Так, своє звернення він адресував керівництву Євросоюзу: оновленому складу Єврокомісії та новому главі РЄ Шарлю Мішелю.

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США попередили Європу про російську загрозу

США попередили Європу про російську загрозу

"США з нетерпінням чекають роботи з новою командою лідерів, щоб продовжити працювати над нашими спільними цілями. Вони передбачають посилення торговельних зв'язків, рух до енергетичної незалежності Європи та спільне протистояння загрозам нашій безпеці і демократичним цінностям, що виходить, зокрема, від Росії, комуністичної партії Китаю та Ірану", – зазначив Помпео.

Він також підкреслив, що співпраця США і ЄС – це сила добра в світі, спрямована на забезпечення мирного і успішного майбутнього для громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конгрес США планує ввести санкції проти компаній із Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Потуги пендосов кроме смеха ничего не вызывают. И лишь вислоухие готовы дрoчить до кровавых мозолей на каждый пук хозяев.
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