США пообіцяли захистити вакцину проти COVID-19 від Росії

США тісно співпрацюють із партнерами – Великобританією і Канадою – для гарантування безпеки даних про розробки вакцини від коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє "Інтерфакс", про це заявила на брифінгу представниця Білого дому Кейлі Макенані.

"Ми працювали дуже тісно з нашими партнерами, щоб гарантувати безпеку цієї інформації, і ми будемо й надалі продовжувати це робити", – сказала вона.

Зі свого боку лідер меншості Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті написав у Twitter, що розробить законопроєкт, який притягне до відповідальності російських хакерів, нібито причетних до збору інформації про вакцину проти COVID-19.

"Тривалі зловмисні дії Москви щодо ослаблення наших заходів у відповідь на пандемію не повинні залишатися безкарними. У найближчі дні я буду ініціювати законопроєкт, щоб забезпечити залучення цих російських хакерів до відповідальності", – зазначив він.

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.

У цих кібератаках бере участь хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear, яка "майже напевно" діє в складі російських спецслужб.