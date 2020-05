США показали термоядерний удар по Москві потужністю в 100 мегатонн

У США змоделювали скидання 100-мегатонної термоядерної бомби над Москвою, Росія.

Теоретичний вибух може знищити північний схід Московської області, а також майже всю Ярославську, пише видання We Are The Mighty.

Інша симуляція в Nuke Map показала, що 10 000-мегатонна бомба може знищити цілі країни, такі як Великобританія, Франція, Німеччина, Північна та Південна Корея. Водночас рівень радіації був смертельним навіть у сусідніх країнах і, найімовірніше, привів до зараження землі.

Ядерна зброя Ілюстрація

Моделювання здійснив американський фізик угорського походження Едвард Теллер. Відзначається, що в Штатах відкинули ідею створення бомби такої потужності на користь зброї меншої потужності.

"Навіть якби бомбу було скинуто в самому серці Радянського Союзу, вона отруїла б величезні території Західної Європи і, можливо, США", – ідеться в публікації.

Нагадаємо, що найпотужнішою термоядерною бомбою була радянська "Цар-бомба" зарядом понад 50 мегатонн.

