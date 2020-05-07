США показали термоядерний удар по Москві потужністю в 100 мегатонн
У США змоделювали скидання 100-мегатонної термоядерної бомби над Москвою, Росія.
Теоретичний вибух може знищити північний схід Московської області, а також майже всю Ярославську, пише видання We Are The Mighty.
Інша симуляція в Nuke Map показала, що 10 000-мегатонна бомба може знищити цілі країни, такі як Великобританія, Франція, Німеччина, Північна та Південна Корея. Водночас рівень радіації був смертельним навіть у сусідніх країнах і, найімовірніше, привів до зараження землі.
Моделювання здійснив американський фізик угорського походження Едвард Теллер. Відзначається, що в Штатах відкинули ідею створення бомби такої потужності на користь зброї меншої потужності.
"Навіть якби бомбу було скинуто в самому серці Радянського Союзу, вона отруїла б величезні території Західної Європи і, можливо, США", – ідеться в публікації.
Нагадаємо, що найпотужнішою термоядерною бомбою була радянська "Цар-бомба" зарядом понад 50 мегатонн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео масштабного вибуху рідкісної російської бомби ІАБ-500.