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1 січня • оновлено в 14:39
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США почнуть війну з Іраном? Трамп дав відповідь

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США не мають наміру розв'язувати війну з Іраном, незважаючи на те, що перед цим Білий дім пригрозив Тегерану серйозними наслідками.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.Так, це прозвучало під час спілкування з журналістами в своєму гольф-клубі Mar-a-Lago у Флориді, передає Reuters.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Газета.Ру"

"Чи хочу я цього? Я хочу миру. Мені подобається мир. І Іран повинен хотіти миру більше, ніж будь-хто. Так що я не бачу, щоб це відбулося", – сказав американський лідер.

Що сталося раніше

31 грудня у Багдаді (Ірак) протестувальники зламали ворота і прорвалися всередину посольства США. Іранці скандували "Смерть Америці" і "Ні Америці", кидали каміння і спалювали американські прапори

Відзначимо, що причиною масових заворушень і нападу на посольство стали авіаудари США по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", у результаті чого мінімум загинуло 25 осіб. Ще понад 50 отримали поранення.

У Пентагоні зазначили, що завдали удару у відповідь на атаку по базі в Іраку, в результаті якої один американський військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Якою була перша реакція Трампа

У Білому Домі на ці події відреагували вкрай різко.

"Іран понесе у повній мірі відповідальність у разі загибелі людей на наших об'єктах або ж у разі нанесення цим об'єктам шкоди. Він заплатить більшу ціну! Це не попередження, а погроза. З Новим роком", – написав Тамп у своєму Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані в результаті протестів через оголошене урядом зростання цін на паливо на 200% загинули від 180 до 450 осіб.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Загроза Третьої світової війни
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Иран незамедлительно нанесет тяжелый удар по тому, что будет угрожать интересам, величию и прогрессу этой страны."------- Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Американцы по своей природе трусливы. И если есть хоть один шанс огрести звездюлей, они туда не сунутся.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трамп не вояка, он бизнесмен. Очень хороший бизнесмен.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кристина Стефанова, Бизнесмен живёт в каждом американце. Вспомните, как удачно они продавали бусики...
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