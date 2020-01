США почнуть війну з Іраном? Трамп дав відповідь

США не мають наміру розв'язувати війну з Іраном, незважаючи на те, що перед цим Білий дім пригрозив Тегерану серйозними наслідками.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.Так, це прозвучало під час спілкування з журналістами в своєму гольф-клубі Mar-a-Lago у Флориді, передає Reuters.

"Чи хочу я цього? Я хочу миру. Мені подобається мир. І Іран повинен хотіти миру більше, ніж будь-хто. Так що я не бачу, щоб це відбулося", – сказав американський лідер.

31 грудня у Багдаді (Ірак) протестувальники зламали ворота і прорвалися всередину посольства США. Іранці скандували "Смерть Америці" і "Ні Америці", кидали каміння і спалювали американські прапори

Відзначимо, що причиною масових заворушень і нападу на посольство стали авіаудари США по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", у результаті чого мінімум загинуло 25 осіб. Ще понад 50 отримали поранення.

У Пентагоні зазначили, що завдали удару у відповідь на атаку по базі в Іраку, в результаті якої один американський військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

У Білому Домі на ці події відреагували вкрай різко.

"Іран понесе у повній мірі відповідальність у разі загибелі людей на наших об'єктах або ж – у разі нанесення цим об'єктам шкоди. Він заплатить більшу ціну! Це не попередження, а погроза. З Новим роком", – написав Тамп у своєму Twitter.

The US Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request ....