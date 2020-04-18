США починають скасовувати карантин через коронавірус: що потрібно знати Україні
У США Техас стане першим штатом, який почне послаблювати обмеження, введені через коронавірус COVID-19.
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Карантин послаблять вже 20 квітня. Таке рішення ухвалив губернатор штату Грег Абботт, передає CNN.
За його словами, обмеження зніматимуть поступово. Спершу влада планує відкрити парки, а потім частково дозволити роздрібну торгівлю. До 22 квітня мають запрацювати деякі медичні послуги.
Бізнес відновить роботу не раніше 27 квітня, якщо це дозволять експерти з медицини та економіки. А з 1 травня запустять підприємства.
Губернатор наголосив, що з відкриттям приватного бізнесу поспішати не варто, бо це може призвести до повторного спалаху коронавірусу.
У Техасі з початку епідемії COVID-19 захворіли 17,7 тисяч осіб, 13 тисяч одужали і виписалися. Померли 439 осіб.
За даними на 12:30 суботи, 18 квітня, в США коронавірусом заразилася 710 272 особи, з яких вилікувалися 63 510. Померли 37 175 осіб.
В Україні ж карантин мають намір продовжити щонайменше до травня. OBOZREVATEL дізнався, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), при цьому левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.