США починають скасовувати карантин через коронавірус: що потрібно знати Україні

У США Техас стане першим штатом, який почне послаблювати обмеження, введені через коронавірус COVID-19.

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Карантин послаблять вже 20 квітня. Таке рішення ухвалив губернатор штату Грег Абботт, передає CNN.

Грег Абботт cnn.com

За його словами, обмеження зніматимуть поступово. Спершу влада планує відкрити парки, а потім частково дозволити роздрібну торгівлю. До 22 квітня мають запрацювати деякі медичні послуги.

Бізнес відновить роботу не раніше 27 квітня, якщо це дозволять експерти з медицини та економіки. А з 1 травня запустять підприємства.

Губернатор підкреслив, що з відкриттям приватного бізнесу поспішати не варто, тому що це може привести до повторного спалаху коронавірусу.

У Техасі з початку епідемії COVID-19 захворіли 17,7 тисяч осіб, 13 тисяч одужали і виписалися. Померли 439 осіб.

За даними на 12:30 суботи, 18 квітня, в США коронавірусом заразилася 710 272 людина, з яких вилікувалися 63 510. Померли 37 175 осіб.

В Україні ж карантин намір продовжити щонайменше до травня. OBOZREVATEL дізнався, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), при цьому левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

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