Головна Новини
18 квітня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

США починають скасовувати карантин через коронавірус: що потрібно знати Україні

1.5т
Читати матеріал російською

У США Техас стане першим штатом, який почне послаблювати обмеження, введені через коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Карантин послаблять вже 20 квітня. Таке рішення ухвалив губернатор штату Грег Абботт, передає CNN.

Грег Абботт

Грег Абботт

cnn.com

За його словами, обмеження зніматимуть поступово. Спершу влада планує відкрити парки, а потім частково дозволити роздрібну торгівлю. До 22 квітня мають запрацювати деякі медичні послуги.

Бізнес відновить роботу не раніше 27 квітня, якщо це дозволять експерти з медицини та економіки. А з 1 травня запустять підприємства.

Губернатор підкреслив, що з відкриттям приватного бізнесу поспішати не варто, тому що це може привести до повторного спалаху коронавірусу.

У Техасі з початку епідемії COVID-19 захворіли 17,7 тисяч осіб, 13 тисяч одужали і виписалися. Померли 439 осіб.

За даними на 12:30 суботи, 18 квітня, в США коронавірусом заразилася 710 272 людина, з яких вилікувалися 63 510. Померли 37 175 осіб.

США починають скасовувати карантин через коронавірус: що потрібно знати Україні

В Україні ж карантин намір продовжити щонайменше до травня. OBOZREVATEL дізнався, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), при цьому левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги