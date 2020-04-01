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1 квітня • оновлено в 14:00
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США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

1.8т
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США побили рекорд Китаю за кількістю жертв коронавірусу – у Штатах померли вже більше 4 тисяч осіб.

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Про це свідчать дані порталу Worldometers станом на середу, 1 квітня. Розрив склав вже майже тисячу смертей – у Китаї, за останніми даними, загинули 3312 громадян.

Особливо помітна тенденція зростання смертності у Нью-Йорку. Там за добу захворіли майже 10 тисяч осіб і ще більш ніж 330 загинули. У місті терміново створювали нові місця для хворих і залучили до екстрених заходів близько 80 тисяч колишніх лікарів і медсестер.

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

Таким чином США закріпилися на 3-му місці у світовому антирейтингу. Очолює список Італія – там зареєстровано щонайменше 12 428 смертельних випадків. Другою виявилася Іспанія з 8 464 жертвами. У США ж, за актуальних даними, померли 4 028 осіб.

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

Daily Mail

Крім того, Штати вже другий тиждень лідирують за кількістю заражених у світі – там цей показник перевищив 188,5 тисяч, що на понад 100 тисяч більше, ніж у Китаї.

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

Daily Mail

США побили рекорд Китаю за кількістю загиблих від COVID-19

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп у вівторок, 31 березня, виступив зі зверненням до американської нації, закликавши дотримуватися суворого карантину мінімум до кінця квітня. Він назвав ситуацію "питанням життя і смерті" і анонсував два "болючі тижні".

У США заговорили, що кількість жертв може перевищити 100 тисяч осіб.

Перед цим 29 березня Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да хрен его знает! Штаты пишут как есть. Китайцы лгут точно! Это такие же писдуны, как и Кaцапы!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вислоухие свидосвиньи! Что там на счёт лучшей в мире медицины?
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