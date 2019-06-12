США перекинуть війська до Польщі: Трамп і Дуда підписали важливу оборонну угоду

Президенти Польщі і США Анджей Дуда та Дональд Трамп підписали декларацію про збільшення присутності американських Збройних сил у Польщі.

У ході зустрічі у Білому домі у середу, 12 червня, вони домовилися про подальшу співпрацю у сфері оборони, повідомляє RMF24.

Згідно з декларацією, Сполучені Штати перекинуть до країни Східної Європи ще тисячу своїх солдатів.

Анджей Дуда і Дональд Трамп

Таким чином, загалом на території Польщі базуватиметься близько 5,5 тис. військовослужбовців США, що має підвищити якість американського угрупування.

У документі також наголошується, що обидві країни підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, що випливають зі статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, як основи для взаємних оборонних відносин.

Анджей Дуда і Дональд Трамп

Анджей Дуда і Дональд Трамп

"Польща і Сполучені Штати переконані, що присутність військового персоналу зміцнює зусилля НАТО щодо захисту Польщі, Сполучених Штатів і Альянсу", — зазначено у декларації.

Крім того, Дуда і Трамп домовилися про створення Командування передової дивізії США у Польщі, а також створення і спільне використання збройними силами США і Польщі Центру бойової підготовки у Дравсько-Поморському та інших місцях на Віслі.

Зазначається, що надалі США мають намір направити до Польщі також своїх радників для удосконалення Центру бойової підготовки.

Анджей Дуда і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у НАТО заявили, що США на постійній основі розмістять літаки п'ятого покоління у Європі через необхідність протистояти Росії.

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