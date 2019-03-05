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США перекинуть у Європу новітні бойові літаки через Росію: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

США на постійній основі розмістять літаки п'ятого покоління в Європі через необхідність протистояти Росії.

Про це на слуханнях у сенаті заявив командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротті, передає "Радіо Свобода". За його словами, РФ є основною загрозою безпеці євроатлантичного регіону, оскільки прагне "підірвати" Альянс та посилити вплив на сусідні країни.

"ВВС наразі надають літаки п'ятого покоління, бомбардувальники та інше. Це потрібно як фактор стримування і забезпечує наш потенціал і боєготовність. Я розраховую, що вони будуть розміщені в певній кількості на постійній основі і в Європі", — цитує Скапарротті "РИА Новости".

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Кертіс Скапарротті

Кертіс Скапарротті

"Радіо Свобода"

Генерал вказав на модернізацію російського флоту і заявив, що запросив два есмінці для посилення американських протичовнових сил США в європейських країнах. Він додав, що вважає можливою поставку деяких морських систем для України.

Ілюстрація. Бойовий літак США

Ілюстрація. Бойовий літак США

tvsudest.ro

Як писав OBOZREVATEL, Кертіс Скапаротті також заявив, що США можуть надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси і системи для військово-морських сил.

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Теми
озброєнняХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
літакНАТО
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Комментарии на сайте не модерированы
Коновалець Євген
Коновалець Євген
Ці літаки, за котрі каже Скапаротти призначаються Україні, так як Польща вже получила 32 літака F-35. А за умовами договору НАТО було сказано, що друга партія - для України!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А такой вариант..Россия перебросит в Мексику самолёты из за США ..
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Elonka Elonka, типа в мексике нет металлома своего? Или ты про надувные?
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