США перекинуть у Європу новітні бойові літаки через Росію: що відомо

США на постійній основі розмістять літаки п'ятого покоління в Європі через необхідність протистояти Росії.

Про це на слуханнях у сенаті заявив командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротті, передає "Радіо Свобода". За його словами, РФ є основною загрозою безпеці євроатлантичного регіону, оскільки прагне "підірвати" Альянс та посилити вплив на сусідні країни.

"ВВС наразі надають літаки п'ятого покоління, бомбардувальники та інше. Це потрібно як фактор стримування і забезпечує наш потенціал і боєготовність. Я розраховую, що вони будуть розміщені в певній кількості на постійній основі і в Європі", — цитує Скапарротті "РИА Новости".

Кертіс Скапарротті "Радіо Свобода"

Генерал вказав на модернізацію російського флоту і заявив, що запросив два есмінці для посилення американських протичовнових сил США в європейських країнах. Він додав, що вважає можливою поставку деяких морських систем для України.

Ілюстрація. Бойовий літак США tvsudest.ro

Як писав OBOZREVATEL, Кертіс Скапаротті також заявив, що США можуть надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси і системи для військово-морських сил.

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