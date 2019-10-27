США перекинуть до Сирії нові війська: що сталося

США мають намір перекинути в північно-східні райони Сирії бронетехніку для захисту нафтових родовищ.

Таку заяву зробив міністр оборони США Марк Еспер в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі незабаром після того, президент Дональд Трамп оголосив у Twitter про повернення американських військових додому, повідомляє Politico.

"Ми зміцнюємо цю позицію. До неї увійдуть деякі механізовані сили", - сказав Еспер, коли його запитали про залишену військову присутність на півночі Сирії.

Еспер не вдавався в подробиці, однак зазначив, що "місія в Сирії залишається тим, з чого почалася місія в Сирії", тобто спрямованою на боротьбу з ІДІЛ.

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Як зазначає видання, деякі західні ЗМІ стверджують, що США розгортають танки. Однак під "механізованими силами" американські військові зазвичай мають на увазі як підрозділи, оснащені бойовими машинами "Бредлі", так і танками "Абрамс". Армійська бригада в Кувейті в свою чергу оснащена обома видами бронетехніки.

З слів Еспера також не було зрозуміло, скільки військовослужбовців залишиться на нафтових родовищах або які типи транспортних засобів будуть відправлені.

Таким чином, направлення американських військових буде означати, що плани щодо часткового скорочення американського контингенту в країні частково переглянуті.

Відзначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американським військам більше немає сенсу перебувати в Сирії після перемоги над терористами "Ісламської держави".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міноборони Росії звинуватило США в тому, що вони нібито покривають незаконний видобуток нафти в Сирії.

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