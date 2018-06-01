США перекинуть до Європи потужне озброєння: озвучена причина

Міноборони США провело попередні переговори з Німеччиною про розміщення на її території надсучасної системи протиракетної оборони THAAD.

Як повідомляє Reuters з посиланням на близьких до переговорного процесу джерел, таке рішення пов'язане зі зростаючою загрозою з боку Ірану.

"Американські військові провели попередні переговори про переміщення потужної системи ПРО в Німеччину з метою посилення європейської оборони", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що поява комплексу THAAD (Висотної зональної оборони на театрі військових дій) в Німеччині загрожує новою хвилею загострень з Росією.

Трамп виступив з ініціативою розміщення в Європі системи THAAD ще до того, як оголосив про вихід США з Іранської ядерного угоди. Ідея американського лідера полягає в тому, щоб посилити протиракетні і протиповітряні можливості європейських держав.

"Хоча Європа і США мають розбіжності щодо подальшої долі ядерної угоди, вони поділяють стурбованість у зв'язку з розвитком в Ірані програми балістичних ракет", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США також перекинуть в Європу новий бронетранспортер "Страйкер".