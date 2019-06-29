США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається

Американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma 29 червня зайшов у порт Одеси.

Він доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз-2019". Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США – ракетний есмінець USS Carney DDG64, повідомляє "Думская".

USNS Yuma – восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

USNS Yuma 29 "Думська"

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил надають руху водометним рушіям, що розганяють корабель до божевільних 43 вузлів (79 км/год!). Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, у тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі у майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019", початок яких заплановано на 1 липня.

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