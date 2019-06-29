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США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається

7.3тЧитати матеріал російською

Американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma 29 червня зайшов у порт Одеси.

Він доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз-2019". Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США – ракетний есмінець USS Carney DDG64, повідомляє "Думская".

USNS Yuma – восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

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USNS Yuma 29

USNS Yuma 29

"Думська"

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил надають руху водометним рушіям, що розганяють корабель до божевільних 43 вузлів (79 км/год!). Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, у тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається
США перекинули морську піхоту в Одесу: що відбувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі у майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019", початок яких заплановано на 1 липня.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Хозяйские собаки прибыли в НЕЗАВИСИМУЮ Украину. Холопы так радуются, как индейцы которым привезли стеклянные бусы.
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CARGO 100
CARGO 100
Я уж подумал, что обещанные катера ххлам привезли ...
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Официальный, дружеский визит.
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