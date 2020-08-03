США перейшли у нову фазу СOVID-19: вірус надзвичайно поширився

Сполучені Штати вступили в нову фазу епідемії коронавірусу: COVID-19 поширився як у сільській місцевості, так і в містах.

Про це заявила координаторка робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом Дебора Біркс, передає "Голос Америки". За її словами, кількість інфікувань продовжує рости в низці районів країни.

"Ми перебуваємо у новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах", – зазначила Біркс.

За словами представниці Білого дому, нині органи охорони здоров'я США працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

Біркс також звернулася до людей, які живуть у сім'ях з кількох поколінь, із закликом носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями. За словами експертки, те, що вона побачила під час відвідувань 14 штатів, викликало у неї занепокоєння.

"Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка перебуває в русі. Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені", – додала вона.

Біркс повідомила також, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються суспільні тенденції і дані лікарень.

Зазначимо, на ранок 3 серпня в США виявили 4 813 647 хворих на COVID-19. Померли 158 365 осіб, видужали 2 380 217.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп попередив, що ситуація з пандемією коронавірусу в США, ймовірно, "погіршиться, перш ніж покращиться".