США перебили бійців "Вагнера" у Сирії: оприлюднені сенсаційні дані

Міжнародне волонтерство співтовариство InformNapalm розкрило унікальну розвідувальну інформацію про більш ніж 300 найманців підрозділу російської розвідки, відомого під умовною назвою ПВК "Вагнера", які брали участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор у ніч з 7 на 8 лютого 2018 року.

На сторінці проекту зазначено, що всі дані зібрані, проаналізовані та передані для публікації на ексклюзивній основі командою проекту "ІХТАМНЕТ_М0209".

"Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців "русского міра" з України, 6 із Білорусі, 3 із Молдови, 2 громадянина Вірменії, 2 із Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 із Узбекистану (частина із них має подвійне громадянство РФ ). Також у ході ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служби безпеки України про 67 "вагнерівців", які вирушили в "путінський рай" у результаті удару артилерії і ВПС США", – сказано в повідомленні.

ПВК "Вагнера" "Радіо Свобода"

При цьому доля 154 бойовиків залишається поки невідомою.

Активісти зазначають, що як мінімум 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто отримав важкі поранення. Відомо також, що троє із них у кінці 2018 року були помічені в Судані.

Список учасників бою доступний тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

28 лютого 2018 року СБУ оприлюднила перші докази того, що Генеральний штаб ЗС РФ запланував участь найманців ПВК "Вагнеар" у сирійському конфлікті.

Російські журналісти знайшли під Краснодаром табір ПВК "Вагнера". Співробітник цієї бази розповів, що найманці після фіаско в Сирії рвуться назад.

У той же час з'ясувалося, що представники "Вагнера" не надають родичам загиблих у Сирії найманців інформацію без запитів, щоб не платити.

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