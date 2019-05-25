ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

США перебили бійців "Вагнера" у Сирії: оприлюднені сенсаційні дані

20тЧитати матеріал російською

Міжнародне волонтерство співтовариство InformNapalm розкрило унікальну розвідувальну інформацію про більш ніж 300 найманців підрозділу російської розвідки, відомого під умовною назвою ПВК "Вагнера", які брали участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор у ніч з 7 на 8 лютого 2018 року.

На сторінці проекту зазначено, що всі дані зібрані, проаналізовані та передані для публікації на ексклюзивній основі командою проекту "ІХТАМНЕТ_М0209".

"Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців "русского міра" з України, 6 із Білорусі, 3 із Молдови, 2 громадянина Вірменії, 2 із Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 із Узбекистану (частина із них має подвійне громадянство РФ ). Також у ході ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служби безпеки України про 67 "вагнерівців", які вирушили в "путінський рай" у результаті удару артилерії і ВПС США", – сказано в повідомленні.

Новини
Українці у складі "Вагнера" у Сирії: СБУ розставила крапки над "і"

ПВК "Вагнера"

ПВК "Вагнера"

"Радіо Свобода"

При цьому доля 154 бойовиків залишається поки невідомою.

Активісти зазначають, що як мінімум 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто отримав важкі поранення. Відомо також, що троє із них у кінці 2018 року були помічені в Судані.

Список учасників бою доступний тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
ПВК Вагнер
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
2
15
Смішно
26
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ПРЕКРАСНО МОЧИТЕ ЭТУ РАШИСТКУЮ НЕЧИСТЬ
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дохлые Кацапы по небу летят! В колонну попал реактивный снаряд! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийская армия огромный обосравшийся курятник! Украинская армия Красиво и ярко пердолит росийскую армию на Донбассе!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки