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США озброїли Європу до зубів: з'явилися перші фото історичного вантажу

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США перекинули до Європи найбільшу партію зброї і боєприпасів в 21 столітті.

Про це повідомляє сайт військово-повітряних сил США.

Озброєння було доставлено на німецьку авіабазу в Рамштайне.

Поставка є найбільшою з часів бомбардувань Югославії силами НАТО в 1999 році, відзначається в прес-релізі. Отримане спорядження буде використовуватися, зокрема, для "підтримки натовської Європейської ініціативи стримування".

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США озброїли Європу до зубів: з'явилися перші фото історичного вантажу
США озброїли Європу до зубів: з'явилися перші фото історичного вантажу

Ця програма США з посилення присутності в Європі для забезпечення безпеки в регіоні була запущена влітку 2014 року в відповідь на анексію Росією Криму та бойові дії на Сході України.

Як вважають в американському військовому відомстві, збільшення поставок боєприпасів, палива та спорядження пов'язані з необхідністю забезпечення оперативного реагування збройних сил США на загрози, які виходять з боку "агресивних гравців".

Як писав OBOZREVATEL, Конгрес США погодив в проект військового бюджету на 2019 рік, в якому враховано збільшення військової допомоги Україні.

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Попова Ольга
Попова Ольга
ЛАПТИ . ВЫ В ЖОПЕ ГЛУБОКОЙ И ТЕМНОЙ
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