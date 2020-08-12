США отримають 100 млн доз безкоштовної вакцини від COVID-19

США уклали договір з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Її виробництво, яке буде проводитися паралельно з клінічними випробуваннями, дозволить прискорити графік розробки і до кінця 2020 року розпочати постачання вакцин для американців, повідомляє "Голос Америки".

Відзначається, що вакцинація населення буде здійснюватися безкоштовно. Вакцину зможуть використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Нагадаємо, що вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Як писав OBOZREVATEL раніше, США і Європа розкритикували російську вакцину від COVID-19.