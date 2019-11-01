Держдеп США опублікує архів документів про адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, пов'язаний з Україною.

31 жовтня, федеральний суд США задовольнив позов правозахисної організації American Oversight, яка веде розслідування діяльності Білого дому, передає DW.

Згідно з рішенням суду, у зовнішньополітичного відомства США є 30 днів, щоб надати відповідні документи. Так, мають бути оприлюднені документи, що стосуються контактів між Джуліані, його колегами Вікторією Тонсінг, Джозефом ді Дженова і держсекретарем Майком Помпео.

Обробити і надати документи у Держдепі пообіцяли до 22 листопада. Також буде опублікована кореспонденція Джуліані з деякими помічниками Помпео, радником Ульріхом Брехбюлем, а також його колишнім старшим радником Майклом Маккінлі. Опублікують і листування у месенджерах, записи в календарі та електронні листи.

США оприлюднять листування Джуліані щодо Україні Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що у США розпочали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимога про розслідування проти сім'ї ексвіце-президента США Джо Байдена.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!