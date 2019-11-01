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1 листопада • оновлено в 12:55
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США оприлюднять листування Джуліані щодо Україні

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Держдеп США опублікує архів документів про адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, пов'язаний з Україною.

31 жовтня, федеральний суд США задовольнив позов правозахисної організації American Oversight, яка веде розслідування діяльності Білого дому, передає DW.

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Згідно з рішенням суду, у зовнішньополітичного відомства США є 30 днів, щоб надати відповідні документи. Так, мають бути оприлюднені документи, що стосуються контактів між Джуліані, його колегами Вікторією Тонсінг, Джозефом ді Дженова і держсекретарем Майком Помпео.

Обробити і надати документи у Держдепі пообіцяли до 22 листопада. Також буде опублікована кореспонденція Джуліані з деякими помічниками Помпео, радником Ульріхом Брехбюлем, а також його колишнім старшим радником Майклом Маккінлі. Опублікують і листування у месенджерах, записи в календарі та електронні листи.

США оприлюднять листування Джуліані щодо Україні

США оприлюднять листування Джуліані щодо Україні

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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