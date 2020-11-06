США опинилися на межі складних судів через вибори, – Огризко

США чекають важливі та досить серйозні судові позови через результати президентських виборів з боку команди нинішнього президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це OBOZREVATEL сказав колишній український дипломат Володимир Огризко. За його словами, за досить очевидних ознак перемоги від Демократичної партії Джо Байдена, ставити крапку поки що не варто.

"Трамп написав про готовність піти у Верховний суд, який повинен поставити крапку в цій справі. У нього там явна більшість. Так що питання демократії – це не щось раз і назавжди. США, які вважалися країною з усталеною демократією, це показали", – сказав Огризко.

На його думку, нинішня позиція Трампа щодо його перемоги на виборах – це особливості його психології.

"Його ексцентричність загальновідома. Нинішня історія з виборами стане першим випадком в історії США, коли справа дійде до взаємних звинувачень у фальсифікації. Трамп піде до останнього в силу його психології, а не раціональності", – підсумував Огризко.

Байден може перемогти Трампа, завдяки його виграшу в ключових штатах Джорджії і Пенсильванії, що додало йому необхідні голосі для перемоги загалом, яка складається з 270 голосів вибірників. У Байдена щонайменше на 16 більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 листопада, в США пройшли вибори президента і почався підрахунок голосів американських виборців.