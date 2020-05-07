США охопили масштабні пожежі: горіли тисячі авто, люди залишилися без житла. Фото і відео

Американський штат Флорида охопили масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим більше 1 600 місцевих жителів були змушені покинути свої будинки.

Вогонь спалахнув у двох округах штату – Санта-Роза і Уолтон. У першому, за однією з версій, причиною загорянь міг стати навмисний підпал, повідомляє ABC News (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лісова пожежа у Флориді, США ktul.com

У міністерстві сільського господарства штату заявили, що вогонь зруйнував численні споруди, передає CNN. Станом на ніч середи, 6 травня, пожежа була погашена на 20%.

Лісова пожежа у Флориді, США weartv.com

Лісова пожежа у Флориді, США weartv.com

Сильний вітер і низька вологість призвели до швидкого поширення вогню, в результаті площа загоряння збільшилася в 10 разів.

Лісова пожежа у Флориді, США twitter.com/MyFDOT_NWFL

Через густий дим, який заважає водіям, чиновники частково закрили рух на шосе. Про постраждалих в пригоді інформація відсутня.

Лісова пожежа у Флориді, США weartv.com

У пожежі на території міжнародного аеропорту Південно-Західної Флориди згоріли більше 3 500 прокатних автомобілів. Вогонь на трав'янистій території рятувальники змогли загасити через 18 годин. З вогнем боролися за допомогою авіації та кількох пожежних служб. Причину пожежі встановлюють.

Лісова пожежа у Флориді, США Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Подільському районі Одеської області, біля села Борщі, спалахнула серйозна лісова пожежа, що охопила територію 2,5 гектара.