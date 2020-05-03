США заявили, що коронавірус вийшов із китайської лабораторії в Ухані
Вашингтон має достатню кількість доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив американський держсекретар Майкл Помпео. Він сказав, що Штати від початку пандемії говорили про причетність КНР, а тепер "це може бачити весь світ".
"Існують значні свідоцтва того, що цей вірус вийшов із тієї самої лабораторії в Ухані", – стверджує Помпео.
Багато експертів, додав він, вважає, що новий коронавірус має штучне походження. Помпео підкреслив, що обізнаний із повідомленнями вчених, які на підставі аналізів ДНК говорять про природне походження COVID-19.
Держсекретар не уточнив, було поширення коронавірусу навмисним чи ж випадковим.
"Ми робимо все від нас залежне, щоб отримати відповіді на всі ці питання. Ми намагаємося направити групу туди, ВООЗ намагається направити групу туди, а також в інші лабораторії в Китаї, але китайська Компартія продовжує блокувати доступ", – сказав він.
Як зазначив Помпео, влада КНР неодноразово "намагалася заглушити" відомості про COVID-19. Винні, підкреслив чиновник, мають бути покарані. "І ми зробимо це свого часу", – запевнив він.
Крім того, у розпорядженні журналістів з'явився новий звіт американської розвідки, в якому повідомляється: Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки недуга заразна, щоб встигнути запастися медикаментами.
Так, імпорт медичних товарів у КНР різко зріс у період появи перших даних про нову хворобу.
Чим займалася лабораторія в Ухані
Щодо походження нового коронавірусу немає єдиної думки ні в науковій спільноті, ні серед американських розвідувальних відомств.
Так, розвідувальне управління Міністерства оборони США в первісній версії доповіді повідомляло про найбільш імовірний природний характер COVID-19. У другій версії від 27 березня вже вказана можливість випадкового витоку з лабораторії, що займається вивченням патогенів, пише Newsweek.
Завершується доповідь висновком про те, що справжня природа нового коронавірусу, імовірно, ніколи не буде встановлена.
Проте є фактом те, що вірус SARS був предметом вивчення китайських вчених в Інституті вірусології в місті Ухань.
В Інституті вірусології в Ухані, як відомо з відкритих джерел, зберігається найбільша у світі колекція штамів коронавірусів від кажанів. До пандемії COVID-19 ця установа вже п'ять років займалася експериментами в царині, яка називається gain of function (GOF): мутаціями вірусів із надбанням ними нових властивостей.
Після того як 2002 року в китайській провінції Гуандун з'явився SARS, уряди Китаю та інших країн почали вкладати значні зусилля та кошти у вивчення невідомих патогенів.
Восени в Ухані з'явився новий вірус SARS-CoV-2. Спершу китайська влада наполягала на тому, що він передається виключно через контакт із тваринами. Потім з'ясувалося, що багато хто з перших заражених не бував на тому самому ринку в Ухані, який неодноразово називався джерелом інфекції. Передання хвороби від людини до людини вже було відомим, але Китай не поспішав про це повідомляти.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Майк Помпео заявляв: влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.