США розривають "відкрите небо" з Росією: які наслідки для світу і до чого тут Китай

Крім того, в поточній ситуації замішаний третій гравець

Міжнародні експерти впевнені, що в цьому разі більше постраждають розвідувальні можливості РФ

У МЗС РФ заявили, що Москва виходити з договору не має наміру і готова йти на діалог

У США ухвалили рішення вийти з Договору про відкрите небо, який об'єднує 35 країн. Головною причиною називають недотримання умов договору з боку Російської Федерації, тому не бачать сенсу дотримуватися правил документа.

У чому полягає суть Договору про відкрите небо, і що означає демарш Америки – дізнавався OBOZREVATEL.

Претензії США

Відповідно до опублікованої заяви на сайті Державного департаменту США, уже через пів року Америка перестане бути учасником Договору про відкрите небо.

Як зазначає у своєму повідомленні держсекретар США Майк Помпео, порушення Росією правил відкритого неба підірвало центральну функцію Договору щодо зміцнення довіри – і фактично породило недовіру і загрозу національній безпеці – зробивши продовження участі США неприйнятним.

Майк Помпео

"Росія роками грубо і постійно порушувала Договір різними способами. На жаль, це не історія, яка стосується тільки Договору про відкрите небо, оскільки Росія була послідовним порушником багатьох своїх зобов'язань і зобов'язань із контролю над озброєннями", – заявив Помпео.

У США повідомляють, що в 2019 році РФ відмовила в доступі до наглядових польотів у межах 10-кілометрового коридору вздовж свого кордону з окупованими Росією грузинськими регіонами Абхазії і Південної Осетії, тим самим намагаючись висунути помилкові заяви про те, що ці окуповані території є незалежними державами.

"Позначення Росією аеродрому для дозаправки "Відкрите небо" в Криму (Україна) також є спробою висунути претензію на анексований півостров, яку Сполучені Штати не приймають і ніколи не приймуть", – заявили у Держдепартаменті США.

Помпео звинуватив РФ у використанні відкритого неба як інструменту для полегшення військового примусу: "Схоже, що Москва використовує можливості "Відкритого неба" на підтримку нової агресивної російської доктрини націлювання на критичну інфраструктуру в Сполучених Штатах і Європі за допомогою високоточних боєприпасів".

США звинуватили РФ у порушенні Договору про відкрите небо

Втім, як зазначено в повідомленні, США може переглянути своє рішення, якщо Росія повернеться до повного дотримання Договору.

Реакція РФ

Російський МЗС наполягає на тому, що Росія ніколи не порушувала умови цього договору, і наголошує, що Москва жалкує про такий крок із боку Вашингтона.

Заступник голови російського відомства Олександр Грушко заявив, що вихід із договору підриває фундаментальну угоду, яка зміцнювала безпеку в Європі більше 20 років.

"Якщо з договору вийти, то тоді жодних рішень технічних питань не буде, не буде самого інструменту, який протягом ось уже більше 20 років служив інтересам підтримання миру і безпеки в Європі", – сказав російський дипломат.

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що у Росії є розуміння того, як діяти у відповідь на вихід США із договору.

"Ми завжди маємо якийсь план Б. США давно вже не позиціонують себе як надійного партнера, тому доводиться планувати нашу подальшу діяльність, виходячи з того, якого партнера ми маємо зараз", – сказав чиновник, не уточнивши деталі плану.

Після офіційно повідомлення від США, в МЗС РФ заявили, що Росія залишається прихильна Договору про відкрите небо, буде працювати над його збереженням, готова продовжувати діалог з нього з США, але не приймати їх умови. Кремль виходити з договору не має наміру і сподівається, що інші теж.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Справа не тільки в Росії

На думку міжнародних і військових експертів, крім того, що РФ порушувала вимоги Договору, рішення про вихід США ухвалювала і з огляду на зростаючу "третю силу". Поки документ стримував розвиток розвідувального потенціалу Росії й Америки, у гру вступив Китай, який за останній час дуже розвинув свою військову сферу.

"Розрив цієї угоди знімає обмеження, які підтримували певний баланс. І нехай це були переважно теоретичні правила, але вони існували. Коли Трамп ініціює такі речі, то в певній мірі це гра і на руку Путіну. Тому що поки діяли ці угоди, які ведуть свій початок із двополярного світу, з'явився третій капітальний полюс у сфері озброєння – це Китай", – пояснює OBOZREVATEL міжнародний експерт Павло Рудяков.

Весь цей час КНР було на руку існування чинного Договору, адже він не є підписантом, і з відкритого неба, і за Договором РСМД, говорить він.

Із цим згоден і заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань Михайло Самусь. За його словами, для США Договір не має значення, оскільки Росія для них не становить великої загрози.

"Зараз вони бачать велику загрозу в Китаї, який нарощує своє озброєння і військову міць, і ця країна не бере участі в цьому договорі. Тому для Америки існує потреба в розвитку своїх розвідувальних можливостей, що не залежать від цього договору", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

Більше того, США має всі технічні можливості, щоб повністю контролювати діяльність ВС РФ на її території, і не тільки. Вони мають потужний супутниковий флот, потужні засоби безпілотної авіації та інші розвідувальні засоби, каже військовий експерт.

США не потребує вчинення оглядових польотів для розвідки

А ось для РФ рішення Білого дому про вихід із Договору створить певні проблеми.

"Для РФ це дійсно була гарна можливість здійснювати легальні розвідувальні польоти над територією США. Тепер Росії доведеться вдаватися до інших способів проведення розвідки, і крім слабкої супутникової системи, у неї мало що залишається. Тому РФ потрібно буде посилювати свої супутникові можливості", – сказав Самусь.

Про можливість відновити або скласти новий договір мови поки не йде, принаймні до проведення чергових виборів у США в листопаді цього року, вважає Рудяков.

"Це елемент зовнішньої політики Трампа і його передвиборної кампанії. Там є і досить аргументована внутрішньополітична ситуація, зокрема спільні російсько-американські інтереси. Це складна історія, яка не вирішиться за місяць. Тут великі, насамперед, і бізнес інтереси, фінансово-промислові групи, які обслуговують військово-промисловий комплекс, тут дуже потужне лобі. Це кривава чаша", – пояснив він.

Що таке Договір про відкрите небо

Документ був підписаний у 1992 році 23 країнами-членами Організації з безпеки і співпраці в Європі. Пізніше список держав було розширено до 35 членів. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусія, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина та нейтральні Швеція та Фінляндія.

Згідно з цією угодою, країни-підписанти брали на себе зобов'язання надання можливості здійснювати спостережні польоти над своєю територією на підставі запиту в рамках встановлених квот.

На спостережні літаки можуть бути встановлені відеокамери і сенсори інфрачервоного випромінювання, а дані, отримані в результаті польотів, стають доступні для всіх країн-учасниць договору.

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