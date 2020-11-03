США обирають президента між Трампом і Байденом: всі деталі голосування

У вівторок, 3 листопада, в США проходять вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах змагаються чинний глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Обидва політики в разі перемоги можуть встановити рекорд. Адже Трамп має шанси побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі (до початку другого терміну йому буде 74 роки), а Байден – стати найстаршим президентом на першому терміні в історії США (на момент інавгурації йому буде 78 років).

OBOZREVATEL детально слідкує за подіями в США і веде текстову онлайн-трансляцію.

09:09 – Дональд Трамп і Джозеф Байден здобули по одній перемозі за підсумками голосування в невеликих містечках в штаті Нью-Гемпшир, де відкрилися загальні вибори в США. Так, Трампа підтримали в Міллсфілді, а Байдена – в Діксвілл-Нотчі.

Вибори президента в США не завжди виграє кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів на національному рівні. Так, вирішальними є голоси колегій вибірників, які представляють кожен штат. Всього в колегії 538 місць, тому переможцем стає кандидат, який набрав 270 і більше голосів вибірників.

Обираючи президента, громадяни США також будуть вибирати нових членів до Конгресу – законодавчий орган, що складається з двох палат: Палати представників і Сенату. У 2020 році на вибори виставлені всі 435 місць в Палаті представників і 33 місця в Сенаті.

Зараз демократи мають більшість в Палаті представників, і якщо їм вдасться отримати більшість в обох палатах, вони зможуть заблокувати або відкласти практично будь-яке рішення Трампа, якщо він буде переобраний на другий термін.

Крім того, в день голосування громадяни США зможуть обрати собі віцепрезидента, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади.

На підрахунок голосів виборців може піти кілька днів, але, як правило, попередній результат відомий вже вранці наступного дня.

Однак в 2020 році, можливо, результатів доведеться чекати довше, адже передбачається, що через пандемію коронавірусу виросте кількість відправлених поштою бюлетенів (в США передбачений такий варіант голосування).

При цьому в багатьох штатах необхідно вказати причину, через яку людина не може особисто голосувати в день виборів.

При цьому Трамп вимагав, щоб результати виборів в його країні стали відомі вже ввечері в день голосування – тобто, 3 листопада.

За даними опитування телеканалу NBC і газети The Wall Street Journal, проведеного 29-31 жовтня, Байден на 10 процентних пунктів випереджає Трампа за популярністю серед виборців.

Так, за колишнього віцепрезидента виступили 52% опитаних американців, а 42% підтримували нинішнього американського лідера.

Інше рейтингове дослідження від Reuters/Poll Ipsos свідчило, що за Байдена готові проголосувати 51% американців, а за Трампа – 41%.

Дані, наведені в опитуванні Yahoo News/YouGov від 16-18 жовтня, також говорили про перевагу демократа: у нього 51%, у чинного президента США – 40%.

У зовнішньо-політичній команді Байдена значно більше чиновників, які раніше займалися питаннями, пов'язаними з Україною. Та й сам кандидат від демократів значно краще розбирається в тому, що відбувається всередині України, ніж Трамп, хоча б тому, що бізнес його сина Хантера пов'язаний з Україною.

"Байден буде набагато більше зацікавлений в просуванні реформ в Україні, оскільки Трамп вважає нашу країну повністю корумпованою і навряд чи буде зацікавлений вкладати в неї свої сили або сили своєї адміністрації. А для Байдена, враховуючи фактор довкола сина, буде важливо показати процес реформ в Україні", – зазначив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зі свого боку, ще ще один колишній очільник МЗС Володимир Огризко впевнений, що Україна повинна заручитися підтримкою як республіканців, так і демократів.

"Нам не потрібно грати в ігри "хто нам вигідніший", які підкидають північно-східні сусіди. Нам вигідна проукраїнська політика або республіканців, або демократів", – сказав дипломат.

До того ж, в ході передвиборної кампанії і Трамп, і Байден неодноразово публічно називали Росію однією з найбільших загроз. Така риторика дозволяє Україні за будь-яких політичних розкладів всередині США розраховувати на стабільну зовнішньополітичну підтримку американського народу в протистоянні з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні виборів американські ЗМІ заявили, що близькі до глави США Дональда Трампа співробітники Білого дому нібито таємно опрацьовували схему передачі влади кандидату в президенти від Демократичної партії Джо Байдену.