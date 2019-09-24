США не пустили на Генасамблею ООН росіян: у Москві вибухнули гнівом

Голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов і ще дев'ять росіян не отримали візи США і не зможуть відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку.

Вони повинні були вилетіти туди 24 вересня. З цього приводу в Росії спалахнув грандіозний скандал. Як повідомляє "РИА Новости", Косачов уже висловив своє невдоволення простроченням візи.

"В порушення своїх зобов'язань перед міжнародною спільнотою американська сторона не оформила вчасно візи для низки членів офіційної делегації, включно зі мною, і групи осіб із супроводу, які планували вилетіти до Нью-Йорка для участі в роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Це обурлива акція, яка не має пояснень і виправдань", – заявив він.

Бурхливе невдоволення у зв'язку з інцидентом висловила і спікерка МЗС Росії Марія Захарова. Вона також звинуватила США в неповазі й пригрозила розбірками за участю Сергія Лаврова.

"Це обурливий приклад неповаги Сполученими Штатами Америки членів ООН, а також невиконання своїх зобов'язань як країни, яка приймає у себе всесвітню організацію. Черговий акт нехтування правами суверенних держав та міжнародних організацій і нездатність хоч якось пристойно виконувати власні міжнародно-правові зобов'язання стане центральною темою розмови Лаврова з Помпео в Нью-Йорку", – вибухнула обуреннями скандальна дипломатка.

Росію не пустили на Генасамблею ООН

Захарова підкреслила, що американська сторона послалася на технічний характер проблеми і на недотримання термінів подачі документів. Вона поспішила спростувати цю інформацію.

"Документи подавали в ті терміни, які були вказані американськими дипломатами. Документи, які здавали для оформлення раніше (за декілька місяців до вильоту), були повернуті з формулюванням "рано здали". Щось у хлопців зламалося капітально", – уїдливо огризнулася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Речниця МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на скандал в ОБСЄ через заяву кремлівських пропагандистів про "російський Крим". Її розлютило обурення української та інших делегацій.

У зв'язку з цим Захарова спробувала уїдливо звернутися до президента України Володимира Зеленського, копіюючи манеру його вимови, проте отримала дотепну відповідь від українського журналіста Роман Цимбалюка.

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