США не потрібні? У Путіна неоднозначно висловилися про "нормандський формат"

Ідеї підключення США до "нормандського формату" щодо України не знаходять підтримки в учасників.

Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости". "Ви знаєте, що основні зусилля щодо врегулювання сконцентровані в "нормандському форматі". Із загальної точки зору учасників цієї зустрічі, альтернативи їй зараз немає. І питання імплементації Мінських домовленостей, вони саме й обговорюються у "нормандському форматі". Точка зору про... підключення США до нього не знаходить підтримки", – наголосив він.

Переговори у "нормандському форматі" "24"

За його словами, США, однак, можуть використовувати свій вплив у Києві для того, щоб сприяти "якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов'язань" щодо Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена в переговорах щодо ситуації в Україні у "нормандському форматі" і шукає нові способи, щоб відтермінувати зустріч.

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