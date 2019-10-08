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8 жовтня • оновлено в 13:19
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США не потрібні? У Путіна неоднозначно висловилися про "нормандський формат"

1.2т Читати матеріал російською

Ідеї підключення США до "нормандського формату" щодо України не знаходять підтримки в учасників.

Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости". "Ви знаєте, що основні зусилля щодо врегулювання сконцентровані в "нормандському форматі". Із загальної точки зору учасників цієї зустрічі, альтернативи їй зараз немає. І питання імплементації Мінських домовленостей, вони саме й обговорюються у "нормандському форматі". Точка зору про... підключення США до нього не знаходить підтримки", – наголосив він.

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Переговори у "нормандському форматі"

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За його словами, США, однак, можуть використовувати свій вплив у Києві для того, щоб сприяти "якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов'язань" щодо Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена в переговорах щодо ситуації в Україні у "нормандському форматі" і шукає нові способи, щоб відтермінувати зустріч.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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