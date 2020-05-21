США назвали умови виходу з Договору про відкрите небо: РФ висунули ультиматум

Тимур Григоренко Світ 21:55, 21.05.2020 Оновлено: 22:37, 21.05.2020

США вийдуть із Договору про відкрите небо через шість місяців, якщо Росія не почне дотримуватися його умови.

Про це повідомив секретар Державного департаменту США Майк Помпео, передає CNBC.

"Через шість місяців починаючи з завтрашнього дня (22 травня – Ред.) Сполучені Штати більше не будуть стороною договору. Однак ми можемо переглянути наш вихід, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Майк Помпео

Помпео звинуватив Росію, яка "роками демонстративно і постійно порушувала договір різними способами". Держсекретар додав, що РФ використала Договір для наведення звичайних озброєнь на інфраструктуру США і Євросоюзу.

Представник Пентагону Джонатан Хоффман також повідомив, що Росія порушує умови договору.

"У нас немає жодних оголошень щодо Договору з відкритого неба. Але я можу сказати, що Росія продовжує порушувати свої зобов'язання в рамках договору", – заявив спікер Міноборони США.

Помпео додав, що повідомлення Штатів про вихід із Договору з відкритого неба подадуть у п'ятницю, 22 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США повідомили міжнародних партнерів про вихід із Договору про відкрите небо, який був підписаний у 1992 році.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Снайпери Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

День вишиванки 2020: чим свято унікальне і як відзначається

"Горбатого могила виправить": чим прославився мер Черкас, якого Зеленський привселюдно назвав бандитом

Присутність військ РФ на Донбасі підтверджена: США виступили із заявою

США виходять з Договору про відкрите небо: у РФ відповіли на ультиматум