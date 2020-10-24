США назвали головну зброю НАТО в протистоянні з Росією

США вважають винищувач п'ятого покоління F-35 єдиним літаком, який зможе протистояти Росії в разі можливого конфлікту в Європі.

Як говориться в доповіді стратегічного аналітичного центру RAND, в разі бойових дій F-35 зможуть прорвати російську систему ППО і внести "значний внесок з перших годин конфлікту".

"Можливості НАТО в умовах інтенсивного конфлікту з Росією покращаться з появою в 2020-х роках сотень винищувачів п'ятого покоління", – впевнені американські експерти.

У центрі вважають, що країни альянсу, які підписали контракт на поставку F-35, повинні вдосконалювати свій повітряний флот, щоб в майбутньому проводити спільні операції за участю нового винищувача.

F-35 – винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, який, крім США, перебуває на озброєнні ряду їх союзників (в невеликій кількості). Програма створення Lockheed Martin F-35 Lightning II вже обійшлася приблизно в $1,5 трильйони – це найдорожча програма виробництва зброї в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 недалеко від Аляски.