США напророкували "найсуворішу зиму" і назвали причину

Ексочільник Державної програми США з вироблення вакцини Рік Брайт спрогнозував, що його країна, можливо, зіткнеться із "найсуворішою зимою в сучасній історії" через коронавірус.

Як пише BBC News, виступаючи у Конгресі США, він сказав, що через бездіяльність уряду на ранніх етапах спалаху хвороби було втрачено багато людських життів. Більше того, Брайт вважає, що в майбутньому США можуть зіткнутися з проблемою ще більшого масштабу.

Колишній службовець наголосив, що іще в січні попереджав американську владу про дефіцит медичного обладнання, але на це не було жодної реакції.

США Українська правда

"Якщо нам не вдасться покращити нашу відповідь (на коронавірус. – Ред.) зараз, ґрунтуючись на науці, я боюся, що пандемія посилиться і затягнеться. Без кращого планування 2020 рік може стати найсуворішою зимою в сучасній історії", – сказав Брайт, наголосивши, що вікно можливостей США для боротьби з коронавірусом зачиняється.

Нагадаємо, Брайта з його посади звільнив президент США Дональд Трамп. Колишній голова державної програми США з вироблення вакцини від коронавірусу заявив, що це нібито трапилося через помсту. Адже Брайт критикував методи боротьби глави Білого дому з COVID-19.

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