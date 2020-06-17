США направили військовий корабель в Чорне море. Фото

Американський есмінець USS Porter (DDG 78) класу Arleigh Burke 17 червня висунувся в Чорне море. Там він буде проводити операції щодо забезпечення безпеки на морі, а також підвищувати регіональну стабільність, спільну готовність і військово-морський потенціал із союзниками НАТО.

Як повідомляє пресслужба 6-го флоту ВМС США, це вже третій захід військового корабля США в Чорне море з початку 2020 року і другий саме USS Porter.

"Присутність USS Porter в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства. USS Porter і його команда з нетерпінням очікують спільної роботи в Чорному морі разом з нашими союзниками і партнерами для підтримки взаємних морських інтересів в регіоні", – сказав командир судна Крейг Тент.

Зокрема, американський есмінець проведе спільні навчання з такими партнерами НАТО, як Україна, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія.

Есмінець USS Porter Twitter US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet

USS Porter попрямував у Чорне море

Корабель проведе навчання з Україною, Грузією, Туреччиною, Румунією і Болгарією

Американський есмінець USS Porter

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня USS Porter оголосив, що висунувся з акваторії Середземного моря і увійшов в Чорне море. Це одразу ж викликало паніку в Російській Федерації, й вона оголосила стеження за бойовим судном НАТО.