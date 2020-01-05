США підтвердили ракетний обстріл баз в Іраку і підготували потужну відповідь

Військова коаліція на чолі з США, що воює з "Ісламською державою", вранці в неділю, 5 січня, підтвердила, що в суботу вночі було скоєно два напади біля іракських баз, на яких розміщувалися її війська.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військових. Відзначається, що постраждалих немає, однак такі атаки потенційно небезпечні для іракського цивільного населення.

"У ніч на 4 січня в районі іракських баз, де розміщені війська коаліції в Багдаді і Баладі, відбулися два ракетних обстріли, в цілому 13 нападів за останні два місяці", – заявив військовий представник коаліції полковник Майлс Б. Каггінс III.

В Іраці атакували бази США: терміново перекинуті війська РИА Новости

Телеканал Al Arabiya раніше повідомив, що увечері 4 січня дві ракети вибухнули в районі бази ВПС Балад на північ від столиці. Цей аеродром використовується американськими військовими.

Як пише Associated Press, в зв'язку з цим Сполучені Штати приступили до перекидання в Кувейт військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, розквартированої в Північній Кароліні.

За словами представника дивізії підполковника Майка Бернса, протягом декількох днів 3,5 тис. десантників приєднаються до ще 700 військовослужбовців, яких відправили в Кувейт раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!