США підтвердили ракетний обстріл баз в Іраку і підготували потужну відповідь

Військова коаліція на чолі з США, що воює з "Ісламською державою", вранці в неділю, 5 січня, підтвердила, що в суботу вночі було скоєно два напади біля іракських баз, на яких розміщувалися її війська.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військових. Відзначається, що постраждалих немає, однак такі атаки потенційно небезпечні для іракського цивільного населення.
"У ніч на 4 січня в районі іракських баз, де розміщені війська коаліції в Багдаді і Баладі, відбулися два ракетних обстріли, в цілому 13 нападів за останні два місяці", – заявив військовий представник коаліції полковник Майлс Б. Каггінс III.
В Іраці атакували бази США: терміново перекинуті війська
РИА Новости
Телеканал Al Arabiya раніше повідомив, що увечері 4 січня дві ракети вибухнули в районі бази ВПС Балад на північ від столиці. Цей аеродром використовується американськими військовими.
Як пише Associated Press, в зв'язку з цим Сполучені Штати приступили до перекидання в Кувейт військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, розквартированої в Північній Кароліні.
За словами представника дивізії підполковника Майка Бернса, протягом декількох днів 3,5 тис. десантників приєднаються до ще 700 військовослужбовців, яких відправили в Кувейт раніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще сім осіб з його близького оточення.
Ймовірно, для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Представник Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Один із командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе заявив, що Іран визначив 35 цілей для ударів у відповідь по США.
Президент США Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктах в Ірані.
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