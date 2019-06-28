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США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

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США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі в майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019", початок яких заплановано на 1 липня.

Корабель пройшов через протоку Босфор на шляху в Чорне море, повідомляє "Думська", Імовірно, 29-30 червня, він доставить морпіхів у порт Одеси.

За легендою навчань, в яких задіють кораблі США, ворожі сили будуть намагатися заблокувати вихід до моря з річки Дунай.

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США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки доглядових груп, а також вдосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

Думська

USNS Yuma зроблений із легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується. Це восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

The Maritime Executive

США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

Думська

США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

on.od.ua

USS Carney DDG64

USS Carney DDG64

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чорному морі в рамках щомісячної підтримки НАТО побував ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс".

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Місце
Україна
Теги
СШАЧорне море
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Абу-Даби, 2 октября. Хуситы, представляющие одну из воюющих сторон в Йемене, поразили противокорабельной ракетой новейший американский гибридный катамаран HMS-2 Swift в Красном море. Тысячетонное судно было арендовано правительством Объединенных Арабских Эмиратов, для участия в морской блокаде Йемена и перевозки войск интервентов. Ранее ВМС США вовсю хвалились непотопляемостью и мощью своего чудо-оружия.https://riafan.ru/560265-raketa-husitov-unichtozhila-noveishii-voennyi-katamaran-ssha-v-krasnom-more
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.https://rg.ru/2016/10/13/unichtozhenie-amerikanskogo-gibridnogo-katamarana-popalo-na-video.html
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если прошли Босфор то уже в Черном море, а не по пути в Черное море.
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