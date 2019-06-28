США направили в Чорне море військові кораблі: що відбувається

США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі в майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019", початок яких заплановано на 1 липня.

Корабель пройшов через протоку Босфор на шляху в Чорне море, повідомляє "Думська", Імовірно, 29-30 червня, він доставить морпіхів у порт Одеси.

За легендою навчань, в яких задіють кораблі США, ворожі сили будуть намагатися заблокувати вихід до моря з річки Дунай.

У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки доглядових груп, а також вдосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

Думська

USNS Yuma зроблений із легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується. Це восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Спущений на воду в 2016 році, в експлуатації з кінця квітня 2017 року. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

The Maritime Executive

Думська

on.od.ua

USS Carney DDG64 Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чорному морі в рамках щомісячної підтримки НАТО побував ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс".

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