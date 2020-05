США налякали Росію ядерними ракетами в Польщі: посипалися погрози

США допустили розміщення своєї ядерної зброї в Польщі. У відповідь в Росії пригрозили кризою, подібною до Карибської.

Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, що Польща могла б розмістити американські ядерні ракети на своїй території в разі, якщо уряд Німеччини вирішить скоротити свій арсенал.

"Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння і послабити НАТО, то, можливо, Польща, яка платить справедливу частку, розуміє ризики і знаходиться на східному фланзі НАТО, могла б розмістити ці озброєння тут", – зазначила вона.

Як уточнює "Голос Америки", кажучи про "справедливу частку" Польщі, посол ймовірно мала на увазі, що країна виконує зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на військові витрати, в той час як Німеччина не дотримується цих правил НАТО.

У свою чергу член Ради Федерації РФ Олексій Пушков у Twitter застеріг США від розміщення ядерної зброї в Польщі.

"Тим у Вашингтоні та Варшаві, хто мріє про розміщення ядерної зброї США в Польщі, треба ознайомитися з історією Карибської кризи 1962 року. Швидше за все, вони про неї взагалі не знають або забули. Розмістити таку зброю в Польщі – вірний шлях довести справу до такої ж кризи", – підкреслив він.

За словами сенатора, в Німеччині почався бунт проти ядерної зброї США.

"Соціал-демократи вимагають її вивести, ХДС – партія Меркель – мріє зберегти. А посол США в Варшаві пропонує розмістити її в Польщі – ближче до Росії. Забули про загрозу "ядерної зими", неуки. Ніяк в ядерні іграшки не награються", – додав Пушков.

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO , perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN