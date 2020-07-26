США накрив потужний ураган "Ханна". Фото і відео стихії

У США перший у цьому сезоні атлантичний ураган "Ханна" вдарив по узбережжю Техасу зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину. Стихію віднесли до першої категорії сили за шкалою Саффіра-Сімпсона, а людей попередили про можливі повені.

Про це повідомляє американський Національний центр із попередження про урагани в Twitter. У мережі з'явилося безліч фото і відео стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що "Ханна" досягла острова Падре на півдні Техасу ще в суботу, 25 липня, приблизно о 17:00 за місцевим часом (1:00 26 липня за Києвом). Швидкість вітру всередині нього вже досягла 150 км/ч. За даними місцевих ЗМІ, інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

Синоптики закликали жителів до обережності, попросивши без зайвої потреби не залишати домівки. Водночас екстрені служби Техасу приведені в підвищену готовність, оскільки місцева влада наказала приготувати до рятувальних операцій судна, вертольоти, човни. Напоготові й бригади медиків.

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

"Техасці повинні прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність щодо цієї суворої погоди, щоб забезпечити безпеку собі та своїм близьким", – заявив губернатор Техасу Грега Еббота.

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

За попередніми прогнозами, "Ханна" стане першим у 2020 році ураганом, який охопить територію Техасу. Найбільшу загрозу стихія несе південній частині штату та півночі Мексики. Зазначається, що ураган ослабне, коли просунеться углиб Техасу, але не виключено, що сильні дощі можуть викликати повені.

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

Крім цього, також в Тихому океані набрав потужності й інший ураган – "Дуглас", який загрожує Гаваям. Зараз він має силу четвертої категорії, однак, за розрахунками фахівців, може вдарити по узбережжю цими вихідними. Синоптики сподіваються, що "Дуглас" втратить свою міць перед тим, як дійде до Гаваїв.

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

Ураган "Ханна" спіткав узбережжя Техасу в США

Ураган "Ханна"

Ураган "Ханна "досяг Техасу

Ураган Ханна "в США

Попередження про ураган (Twitter National Hurricane Center)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на індонезійському острові Сулавесі сильні зливи призвели до масштабних повеней і зсувів. Стихія забрала життя щонайменше 36 осіб, іще 16 вважалися зниклими безвісти.