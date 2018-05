США накрив потужний шторм "Альберто": загинули журналісти

У США два журналіста телеканалу WYFF News 4, який входить до складу NBC, загинули під час підготовки сюжету про наслідки шторму "Альберто", який обрушився на південь країни.

Співробітники телеканалу Майк Маккормік і Аарон Смелтцер знаходилися в машині, коли на автомобіль впало дерево, передає NBC News.

Журналісти вирушили з Південної Кароліни в Північну для висвітлення стихійного лиха.

Субтропічний шторм "Альберто", який зародився в Мексиканській затоці, вже досяг прибережної частини Сполучених Штатів, в північному районі штату Флорида.

Він приніс з собою потужні поривчасті вітри і сильні зливи, які поступово просуваються на північ, углиб американського континенту.

Відзначається, що на Кубі майже 13 тис. осіб вимушено покинули свої будинки через шторм. Збиток від урагану може скласти близько $1 млрд.

Через шторм "Альберто", швидкість вітру в епіцентрі якого становить понад 20 м/с, в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида введений режим НС. У Флориді понад 2,6 тис. будинків залишилися без електроенергії.

Надзвичайний стан через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.

This is the scene in Inlet Beach just after 8am before the rain started. Other than the water rise from the surge all is well so far. Conditions will continue to deteriorate thru the morning hours. pic.twitter.com/HSv9ybqxMv