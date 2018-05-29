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США накрив потужний шторм "Альберто": загинули журналісти

1.7тЧитати новину російською

У США два журналіста телеканалу WYFF News 4, який входить до складу NBC, загинули під час підготовки сюжету про наслідки шторму "Альберто", який обрушився на південь країни.

Співробітники телеканалу Майк Маккормік і Аарон Смелтцер знаходилися в машині, коли на автомобіль впало дерево, передає NBC News.

Журналісти вирушили з Південної Кароліни в Північну для висвітлення стихійного лиха.

Субтропічний шторм "Альберто", який зародився в Мексиканській затоці, вже досяг прибережної частини Сполучених Штатів, в північному районі штату Флорида.

Він приніс з собою потужні поривчасті вітри і сильні зливи, які поступово просуваються на північ, углиб американського континенту.

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Відзначається, що на Кубі майже 13 тис. осіб вимушено покинули свої будинки через шторм. Збиток від урагану може скласти близько $1 млрд.

Через шторм "Альберто", швидкість вітру в епіцентрі якого становить понад 20 м/с, в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида введений режим НС. У Флориді понад 2,6 тис. будинків залишилися без електроенергії.

Надзвичайний стан через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня повідомлялося, що популярний в Україні курорт постраждав від шторму.

Місце
США
Об'єкт
ураган
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