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США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

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У США e результаті сніжного шторму в одній частині країни і потужних злив в інший, загинули щонайменше шестеро людей.

Так, негода торкнулася середнього заходу і півдня США — штати Дакота, Небраска і Мінессота засипало снігом, після якого почалися сильні дощі. Це зробило дороги непроїзними, передає CNN.

Крім того, в штатах Луїзіана і Міссісіпі зливи викликали повені, в результаті яких уже постраждали понад 50 млн осіб.

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Сніговий шторм паралізував Москву: десятки рейсів скасували, на дорогах — колапс. Фото і відео негоди
США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох
США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох
США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

Ситуація на дорогах стала катастрофічною, що вже призвело до кількох смертельних аварій.

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

CNN

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

news4jax.com

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

news4jax.com

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

news4jax.com

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

news4jax.com

США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

news4jax.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч з суботи на неділю, 23 грудня, на індонезійське узбережжі звалилося найпотужніше цунамі. Відомо вже про 334 загиблих.

Місце
США
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минин евген
минин евген
слабаки! у кацапов уже пару сотен сдохнувших было бы.
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