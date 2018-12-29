США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

У США e результаті сніжного шторму в одній частині країни і потужних злив в інший, загинули щонайменше шестеро людей.

Так, негода торкнулася середнього заходу і півдня США — штати Дакота, Небраска і Мінессота засипало снігом, після якого почалися сильні дощі. Це зробило дороги непроїзними, передає CNN.

Крім того, в штатах Луїзіана і Міссісіпі зливи викликали повені, в результаті яких уже постраждали понад 50 млн осіб.

Ситуація на дорогах стала катастрофічною, що вже призвело до кількох смертельних аварій.

CNN

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Conditions in Elwood Nebraska at 8:30 in the morning. # Pic.twitter.com/7PW0N14Z2R - Sharon Kay Oelkers (@sharonkayoelker) 27 грудня 2018 р

Conditions in Elwood Nebraska at 8:30 in the morning. # Pic.twitter.com/7PW0N14Z2R - Sharon Kay Oelkers (@sharonkayoelker) 27 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч з суботи на неділю, 23 грудня, на індонезійське узбережжі звалилося найпотужніше цунамі. Відомо вже про 334 загиблих.