США накрили сніговий шторм і потужні зливи: стихія вбила вже шістьох

У США e результаті сніжного шторму в одній частині країни і потужних злив в інший, загинули щонайменше шестеро людей.

Так, негода торкнулася середнього заходу і півдня США — штати Дакота, Небраска і Мінессота засипало снігом, після якого почалися сильні дощі. Це зробило дороги непроїзними, передає CNN.

Крім того, в штатах Луїзіана і Міссісіпі зливи викликали повені, в результаті яких уже постраждали понад 50 млн осіб.

Ситуація на дорогах стала катастрофічною, що вже призвело до кількох смертельних аварій.

