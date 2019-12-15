У США готуються жорстко покарати Росію через українців: що відомо

У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає покарання РФ за релігійні переслідування на окупованих територіях України.

Документ зареєстрували конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер. Текст опублікований пресслужбою на сайті законодавчого органу.

У законопроекті йдеться, що російський уряд порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання щодо поваги і захисту релігійних свобод.

"Більше п'яти років РФ незаконно утримує в окупації Крим і частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона керує. Службовці та найманці Кремля викрадають, заарештовують і катують людей у цих регіонах за їх віросповідання. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання щодо поваги і захисту релігійних свобод", – сказано в тексті.

Вказується, що за релігійні переслідування несуть відповідальність зокрема й російські посадові особи.

Конгресмени уточнили, що порушення, які РФ здійснює на окупованій території, переважно спрямовані проти Православної Церкви України, Української Греко-католицької Церкви, протестантів і Свідків Єгови.

Ілюстрація. Конгрес США Радіо Свобода

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