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16 грудня • оновлено в 00:20
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У США готуються жорстко покарати Росію через українців: що відомо

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У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає покарання РФ за релігійні переслідування на окупованих територіях України.

Документ зареєстрували конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер. Текст опублікований пресслужбою на сайті законодавчого органу.

У законопроекті йдеться, що російський уряд порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання щодо поваги і захисту релігійних свобод.

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"Більше п'яти років РФ незаконно утримує в окупації Крим і частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона керує. Службовці та найманці Кремля викрадають, заарештовують і катують людей у цих регіонах за їх віросповідання. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання щодо поваги і захисту релігійних свобод", – сказано в тексті.

Вказується, що за релігійні переслідування несуть відповідальність зокрема й російські посадові особи.

Конгресмени уточнили, що порушення, які РФ здійснює на окупованій території, переважно спрямовані проти Православної Церкви України, Української Греко-католицької Церкви, протестантів і Свідків Єгови.

Ілюстрація. Конгрес США

Ілюстрація. Конгрес США

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно священик РПЦ, протоієрей і духівник Олексіївського ставропігійного жіночого монастиря Москви Артемій Владіміров порівняв російського президента Володимира Путіна з царем.

Раніше Владіміров зганьбився заявою про те, що нібито розмовляв з автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном і той розкаявся за свої ідеї. Релігійного діяча не збентежив той факт, що вчений жив ще в ХIХ столітті.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
конгрес США релігія законопроект
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