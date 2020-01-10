США можуть не пустити розслідувати трагедію літака МАУ: причина

Участь США в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Тегерані може затягнутися через накладених американських санкцій на Іран.
Адже для залучення Національної ради з безпеки на транспорті США потрібно отримати ліцензію американського мінфіну, а на це може піти більше року, передає РІА Новини.
"Правильно, (нам потрібна ліцензія – Ред.) через ембарго. Це буде одна з декількох процедур, які треба скоординувати всередині американської влади", – повідомив глава пресслужби відомства Крістофер О`Ніл.
За його словами, санкції ускладнюють відправку американських представників для розслідування події в Ірані.
"Було кілька випадків, коли ми не виїжджали. І були події, де ми дійсно намагалися отримати ліцензію по лінії Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC), і це зайняло більше року", – додав О`Ніл.
У Мінфіні США пояснили, що вони не коментують конкретні випадки видачі ліцензій, конкретні заявки або видані ліцензії.
"Мінфін має можливість вирішувати дії, які могли бути заборонені, шляхом видачі генеральних або спеціальних ліцензій OFAC, грунтуючись на фактах і обставинах запиту", – повідомили чиновники.
Авіакатастрофа в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорний ящик " українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав. також в компанії прокоментували катастрофу в Ірані.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найбільш гарячій точці планети".
В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.
Американський ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.
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