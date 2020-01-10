США можуть не пустити розслідувати трагедію літака МАУ: причина

Участь США в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Тегерані може затягнутися через накладених американських санкцій на Іран.

Адже для залучення Національної ради з безпеки на транспорті США потрібно отримати ліцензію американського мінфіну, а на це може піти більше року, передає РІА Новини.

"Правильно, (нам потрібна ліцензія – Ред.) через ембарго. Це буде одна з декількох процедур, які треба скоординувати всередині американської влади", – повідомив глава пресслужби відомства Крістофер О`Ніл.

За його словами, санкції ускладнюють відправку американських представників для розслідування події в Ірані.

"Було кілька випадків, коли ми не виїжджали. І були події, де ми дійсно намагалися отримати ліцензію по лінії Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC), і це зайняло більше року", – додав О`Ніл.

У Мінфіні США пояснили, що вони не коментують конкретні випадки видачі ліцензій, конкретні заявки або видані ліцензії.

"Мінфін має можливість вирішувати дії, які могли бути заборонені, шляхом видачі генеральних або спеціальних ліцензій OFAC, грунтуючись на фактах і обставинах запиту", – повідомили чиновники.

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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