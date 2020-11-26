США допоможуть проти Росії, але Зеленському розслаблятися рано: хто такий Блінкен і чого очікувати Україні після його призначення

Новообраний президент США Джо Байден днями представив команду, з якою збирається працювати в Білому Домі. І якщо Сенат затвердить усі його кандидатури, то зовнішньополітичними питаннями, зокрема й Україною, буде займатися його давній помічник із зовнішньої політики – Ентоні Блінкен, американець з українським корінням.

Чого Україні чекати від майбутнього держсекретаря США – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Народився 16 квітня 1962 року в Нью-Йорку, закінчив Гарвардський університет, школу права Колумбійського університету з науковим ступенем.

У 80-х він працював репортером журналу "The New Republic", а потім юристом у Нью-Йорку та Парижі, а в 90-х потрапив в адміністрацію президента Біла Клінтона, де встиг попрацювати на різних посадах.

З 2009 до 2013 року Блінкен працював на посаді заступника радника з питань національної безпеки президента Барака Обами, а у 2015-17 роках був заступником державного секретаря США.

З огляду на матеріали в американській пресі, Блінкен користується репутацією досить компетентного та авторитетного чиновника. Добре розбирається в геополітиці і питаннях міжнародних відносин.

Він є прихильником багатостороннього співробітництва в межах міжнародних організацій, зміцнення демократії у світі.

Можливого держсекретаря США без перебільшення можна назвати ньюзмейкером тижня в Україні хоча б тому, що вперше на таку високу посаду в американській адміністрації можуть призначити людину з українським корінням.

Нещодавно Блінкен розповів, що його дідусь по батьківській лінії, письменник Меїр Блінкен, емігрував із Києва, коли він був під контролем Російської імперії.

Батько Блінкена був послом США в Угорщині, а дядько – у Бельгії. Мама Ентоні очолювала Американський центр для студентів та художників.

Вітчим – Самуель Пізаро, польський юрист і літератор єврейського походження, який пережив Голокост і був у концтаборі в Польщі.

"Мій покійний вітчим, Самуель Пізаро, був одним із 900 дітей у своїй школі в Білостоці в Польщі, але єдиним, хто пережив Голокост після чотирьох років у концтаборах ... Для моєї родини, як і для багатьох поколінь американців, Америка була буквально останньою кращою надією у світі", – розповідав Блінкен.

Виступав за надання Києву летальної зброї

Підтримував вступ України в НАТО

Закликав до посилення санкцій проти Росії

Ще працюючи за часів президентства Обами, Блінкен був прихильником надати Україні протитанкові комплекси. Говорячи про агресію Росії на Донбасі, він також вказував на слабкість зовнішньої політики США, які не зуміли в потрібний момент захистити Україну.

"Кордони не можна змінювати силою. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося, то це буде прецедентом не лише тут у Європі, але й у всьому світі", – говорив Блінкен під час свого візиту в Україну після 2014-го року.

Також він – прихильник надання Україні летальної зброї і навіть можливого членства України в НАТО. Водночас виступав за посилення санкцій проти Росії доти, доки вона не виконає свої зобов'язання за мінським процесом.

"Путін сподівається зберегти Україну назавжди дестабілізованою, посилюючи внутрішнє невдоволення через нездатність Києва припинити окупацію, купуючи час, щоб повернути Україну в російську сферу впливу після вторгнення і знущань", – писав можливий майбутній держсекретар США в жовтні 2017 року в колонці для The New York Times.

Якщо коротко: експерти вважають, що США "не кинуть" Україну й продовжать надавати підтримку, проте це зовсім не привід для влади, щоб "розслабитися". Очікується, що контроль за виконанням Києвом реформ та інших зобов'язань буде більш пильним.

У цитатах:

"Українська діаспора в США і спостерігачі по Україні говорять, що його можливе призначення обнадіює"

"Америка переходить у розряд більш жорсткого поліцейського щодо України"

"Буде ще пильніша увага та контроль. Адміністрацію Зеленського чекає жорсткий тиск"

Український журналіст Пітер Залмаєв висвітлює американську політику і в коментарі OBOZREVATEL запевнив, що Блінкен дійсно той гравець в американському зовнішньому політикумі, який добре розбирається в Україні та розуміє її. За його словами, той факт, що дідусь Ентоні був родом з України і був змушений тікати з країни, вплинув на його політичний світогляд.

"За роки перебування на високих посадах в адміністрації Обами, він завжди був на боці жорсткого втручання Америки у вирішення гуманітарних проблем. Він поки що обходить питання, давати чи не давати Україні Джавелін (американський переносний протитанковий ракетний комплекс. – Ред), але відомо, що раніше він якраз був прихильником "м'язової" допомоги Україні й в цьому відношенні здавався навіть білою вороною в адміністрації Обами. Українська діаспора в США і спостерігачі по Україні говорять, що його можливе призначення обнадіює", – сказав він.

Колега Залмаєва з міжнародних питань, Тарас Березовець теж підкреслив, що Блінкен дійсно може бути на боці України в питаннях надання військової допомоги, але водночас він буде виконувати політику свого шефа – майбутнього президента США Байдена. А це жорсткий контроль за виконанням Україною антикорупційних зобов'язань і реформування.

"Америка переходить у розряд більш жорсткого поліцейського щодо України. Демократи завжди підкреслюють, що їх цікавить не тільки демократія, а й боротьба з корупцією, права людини, широкі міжнародні альянси. Однак щодо таких країн, як Україна, у Байдена буде більше вимог та інспектувань. Подивіться, скільки разів як віцепрезидент в Україні був республіканець Майк Пенс і скільки разів був Байден – 12 візитів", – уточнив він.

Заради справедливості, за словами Березовця, Україна заслуговує на таку жорстку інспекцію. Мовляв, за попередньої української адміністрації виконувалися всі, по суті, побажання США і тодішня пані посол Марі Йованович працювала тут у статусі віцепрем'єрки.

"Коли була спроба змінити антикорупційне законодавство і змусити декларувати своє майно та антикорупційних активістів, вона зустрілася з тодішнім керівником Верховної Ради і з головами фракцій, і все змінилося. А тепер буде ще пильніша увага та контроль. Адміністрацію Зеленського чекає жорсткий тиск. Ба більше, є за що", – запевнив Березовець.

Чого очікувати від Америки загалом? Зважаючи на риторику новообраного президента США Джо Байдена щодо зовнішньої політики, він має намір переглянути й налагодити відносини із союзниками у всьому світі та відновити участь Штатів у безлічі міжнародних договорах, зокрема посилити співпрацю з НАТО. А все, від чого за останні 4 роки відмежувався Трамп, – незабаром буде переглянуто.